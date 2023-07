Am Mittwochmorgen gab es acht Hausdurchsuchungen gegen die Bewegung des fiktiven "Bundestaats Preußen". 36 Menschen werden vernommen

Wien/Klagenfurt – Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) hat Mittwochmorgen in Zusammenarbeit mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) eine Razzia gegen die staatsfeindliche Bewegung des fiktiven "Bundesstaats Preußen" durchgeführt. Bei der Schwerpunktaktion wurden insgesamt acht Hausdurchsuchungen durchgeführt, 36 Personen werden vernommen. Österreichweit wird in diesem Zusammenhang gegen 41 Personen in fünf Bundesländern ermittelt, hieß es.

Die Razzia richtet sich gegen die Bewegung des fiktiven "Bundestaats Preußen" IMAGO/Michael Kristen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und in Abstimmung mit den Bezirksverwaltungsbehörden fanden in den Morgenstunden zeitgleich in sechs Kärntner Haushalten Hausdurchsuchungen statt. Bei der koordinierten Aktion standen unter anderem mehrere Polizeistreifen, Kräfte des Einsatzkommandos Cobra und der Einsatzeinheit Kärnten sowie Diensthundeführer, Teams zur Spurensicherung und IT-Ermittlerinnen und IT-Ermittler im Einsatz. (APA, 26.7.2023)