Wo soll ich arbeiten und schaffe ich das überhaupt? Mit dem On-the-Job-Training werden Jugendliche mit unterschiedlichen Einschränkungen am Weg in die Selbstständigkeit unterstützt.

Ich liebe es, einzuordnen“, sagt Johanna Hofmann. Seit einem Jahr macht sie die Lehre zur Einzelhandelskauffrau bei einem ­Lebensmittelhändler und ist damit sehr happy. Dass sie das erste Lehrjahr positiv abschließen konnte, macht sie auch stolz, denn das Lernen sei ihr nie leicht gefallen, sagt sie. In der Schule war Zeichnen ihr Lieblingsfach. Johanna Hofmann ist hörbeeinträchtigt und leidet an einer Lernschwäche. Die Stärke der Aus­prägung hat sich im Laufe der Zeit aber ab­geschwächt. "Englisch in der Berufsschule ist schwer, das hatte ich vorher fast gar nicht." Mit der Note sei sie zwar nicht zufrieden, aber sie ist durchgekommen.

Aufgrund ihrer Beeinträchtigung erhielt Hofmann während ihrer Schulzeit sonderpädagogische Förderung. Und sie konnte für das zwölfte Schuljahr an das Wiener Brücken­kollege wechseln. Diese Bildungsmöglichkeit können Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) oder mit Autismus-Spektrum-Störung wahrnehmen, wenn ihnen ein 12. Schuljahr von der Bildungsdirektion Wien bewilligt wurde. Über ein Praktikum nach dieser Brückenklasse kam die heute 21-Jährige mit Wienwork integrative Betriebe und Ausbildungs GmbH in Kontakt und wurde 2019 ins ­On-the-Job-Programm aufgenommen.

Edith Enzenhofer leitet bei Wienwork das On-the-Job-Programm Regine Hendrich

Mit diesem Programm werden beeinträchtigte Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 24 Jahren bei der Berufsqualifizierung unterstützt. Maximal drei Jahre können die Jugendlichen am Programm, das vom Fonds Soziales Wien gefördert wird, teilnehmen. "Unsere Jugendlichen kommen mit unterschiedlichen Einschränkungen und ­Diagnosen zu uns. Was sie aber alle gemeinsam haben, sind Ausgrenzungserfahrungen. Bei On the Job können sie in einem geschützten Rahmen Selbstwert und Sicherheit wiedergewinnen und sich ohne Angst und in Ruhe ausprobieren", sagt Programmleiterin Edith Enzen­hofer. Ziel ist, die ­Jugendlichen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten – sei es für eine verlängerte Lehre (wie bei ­Johanna Hofmann der Fall), für eine teilweise Lehre oder andere Qualifizierungsmaßnahmen, zählt Enzenhofer auf. Ist der Übertritt in die Arbeitswelt geschafft, endet für den Jugendlichen in der Regel auch das On-the-Job­-Programm. Mit Mitgliedern aus ihrer Gruppe trifft sich die 21-Jährige aber auch abseits des Programms regelmäßig.

Der Einstieg in das Jobtraining erfolgt in der Start-/Vorbereitungsgruppe. Diese Zeit ist auch als Probezeit zu verstehen. "Wichtig ist, dass die Jugendlichen freiwillig kommen, und sie müssen auch ins Programm passen", sagt Enzen­hofer. Personen mit schweren psychischen Problemen sind in anderen Einrichtungen besser aufgehoben, auch fehlende Impulskontrolle sei ein Thema. Um das abklären zu können, sei die Probezeit gedacht. Danach gibt es drei verschiedene Arbeitstrainingsgruppen – Gastronomie, Garten oder Einzelhandel. In jeder Gruppe – auch in der Vorbereitungsgruppe – gibt es einen genauen Wochenplan, neben Kreativ- und Förderunterricht stehen jeweils drei Tage Arbeitspraxis in einem Partnerbetrieb und verschiedene Exkursionen auf dem Programm. "Die Jugendlichen sind beim Planen der Ex­kursionen eingebunden", ergänzt Enzenhofer.

Johanna Hofmann war Teilnehmerin am On-the-Job-Programm, heute macht sie eine Lehre zur Einzelhandelskauffrau. Regine Hendrich

Einer dieser Partnerbetriebe ist der Pferdehof Sogno, wo neben Reittrainings für Kinder und Erwachsene auch Achtsamkeitstrainings mit Pferden angeboten werden. Bereits in der Startgruppe hat Johanna Hofmann dort mit­gearbeitet. "Die Arbeit mit den Tieren und auch das Stallausmisten haben mir sehr gefallen", sagt sie. Danach wechselte sie in die Gastrogruppe. Das viele Schneiden und Schälen habe ihr weniger Spaß gemacht. "Jetzt im Einzel­handel fühlt es sich gut an."

Schrittweise in die Selbstständigkeit führen

"Unsere Jugendlichen arbeiten vielleicht weniger Stunden, brauchen mehr Pausen, aber sie erbringen als Arbeitskraft ihre Leistung", sagt die Leiterin. Die Zusammenarbeit mit den Partnerbetrieben laufe gut, man sei aber laufend auf der Suche nach weiteren Partnern. "Wir arbeiten schrittweise an der Selbstständigkeit der Jugendlichen. Die erste Stufe sind gemeinsame Arbeitstrainings in der Gruppe, begleitet von Arbeitspädagoginnen. Die zweite Stufe bilden dann selbstständige Arbeitstage im schon bekannten Betrieb. Erst dann vermitteln wir Praktika in externe Unternehmen", erklärt ­Enzenhofer. Es gehe darum, dass die Jugend­lichen gefordert, aber nicht überfordert werden. "In dieser Entwicklungsphase tut sich bei den Jugendlichen mit der richtigen Unter­stützung extrem viel. Sie blühen auf, wenn sie Sachen schaffen."

Johanna Hofmann konnte sehr schnell von der ersten in die weiteren Stufen wechseln und hat auch den nächsten Schritt schon fest vor Augen: "Mein Ziel ist jetzt der Lehrabschluss." (Gudrun Ostermann, 3.8.2023)