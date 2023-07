Moskau - Die russische Justiz hat den aus den Niederlanden operierenden russischen Oppositionssender Doschd für "unerwünscht" erklärt. Der Sender Doschd (übersetzt: Regen) habe sich der "systematischen Verletzung des Medienrechts" schuldig gemacht und "ausländische Agenten" eingestellt, argumentierte die russische Staatsanwaltschaft am Dienstag. Dieser Schritt ermöglicht nun ein juristisches Vorgehen gegen Journalisten und Abonnenten: In Russland kann die Beteiligung an unerwünschten Medien mit Haftstrafen geahndet werden.

Russland nimmt den Oppositionssender Doschd weiterhin ins Visier. imago/EST&OST

Der Sender habe unter anderem "Material extremistischer Organisationen verbreitet", betonte die Staatsanwaltschaft. Dazu zähle etwa Material des Antikorruptionsfonds des inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalny, der 2021 wegen "Extremismus" aufgelöst wurde.

Doschd beendete umgehend Abonnements und Spendenmöglichkeiten aus Russland. "Wir bitten darum, unser Material nicht weiterzuleiten, wenn Sie in Russland leben, das ist nun gefährlich", betonte der Sender in einer Erklärung. Journalisten, die für "unerwünschte" Medien arbeiten, können in Russland mit bis zu vier Jahren Haft bestraft werden, Organisatoren mit bis zu sechs Jahren.

Wichtiger Oppositionssender

Doschd wurde 2010 in Russland gegründet und war zeitweise der wichtigste Oppositionssender. Seit 2014 hatten die Kabelanbieter seine Präsenz stark eingeschränkt. Nach dem Beginn der russischen Offensive in der Ukraine wurde der Sender in Russland blockiert und ließ sich in Lettland nieder.

Dort wurde ihm von lettischen Behörden wiederum vorgeworfen, Moskau nahe zu stehen. Dies bezeichnete der Sender als "ungerecht und absurd". Seitdem sendet er aus den Niederlanden. Im Jänner erhielt er von der niederländischen Medienaufsicht eine europäische Sendelizenz für fünf Jahre.

Seit Beginn der russischen Offensive und der Verabschiedung von Gesetzen, die kritische Berichterstattung verbieten, haben bereits mehrere Medien ihre Arbeit eingestellt oder das Land verlassen. (APA, AFP, 26.7.2023)