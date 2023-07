Welches X Twitter ersetzen soll, darf als laufender Prozess betrachtet werden. Die Vision hinter der zukünftigen App dazu scheint klar zu sein. AFP/STEFANI REYNOLDS

Wenn sich Elon Musk etwas einbildet, dann ist nichts vor ihm sicher, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. So gesehen könnte man die Umbenennung des Kurznachrichtendienstes Twitter für seine Verhältnisse fast schon als ungewöhnlich langen Prozess bezeichnen. Seit dem Wochenende kündigte der Tech-Milliardär entsprechende Schritte an und ließ den blauen Vogel kurzerhand durch ein X ersetzen. Nun führt Musk auf X auch aus, was ihn zu diesem nicht ganz unumstrittenen Schritt geführt hat.

Video: Der Kurznachrichtendienst Twitter wurde in X umbenannt. AFP

Musk bestätigt in einem aktuellen Tweet, was er in der Vergangenheit schon angedeutet hat. Twitter soll sich zu einer All-in-one-Plattform, einer Art "Super-App", entwickeln, die Nutzerinnen und Nutzern nicht nur als Nachrichtenplattform dient, sondern mit der sie auch einkaufen und bezahlen können. Er schreibt, dass Twitter nicht zuletzt von seiner X Corp. übernommen wurde, um die Entwicklung von X zu beschleunigen. Tatsächlich gibt es Twitter als Unternehmen seit April dieses Jahres nicht mehr.

Die Umbenennung des – derzeit noch – Kurznachrichtendienstes sei daher nur eine logische Konsequenz. Als die Plattform hauptsächlich für das Senden und Empfangen von 140-Zeichen-Nachrichten genutzt worden sei, habe die Bezeichnung, angelehnt an das Gezwitscher von Vögeln, Sinn gemacht. Mittlerweile hätten sich die Funktionen aber erweitert: "Jetzt kann man nahezu alles posten, einschließlich mehrstündiger Videos", so der 52-Jährige.

Als ob Twitter in den letzten Monaten nicht schon radikal genug durchgeschüttelt worden wäre, kündigte Musk schließlich an, dass dies erst der Anfang einer umfangreicheren Überarbeitung ist. In den kommenden Monaten plant er, umfangreiche Kommunikationsfunktionen und die Möglichkeit zur Verwaltung des gesamten Finanzlebens der Nutzer hinzuzufügen. In diesem Zusammenhang mache der Name Twitter in seiner Welt "keinen Sinn" mehr, eine Verabschiedung vom "Vogel", also dem bisherigen Logo und Namen, sei daher notwendig.

Selbst das X ist nicht fix

Während die neue Bezeichnung, die sich wie ein roter Faden durch die Vergangenheit von Musk zieht, an sich feststehen dürfte, bereitet ihm das Logo offenbar noch Kopfzerbrechen. Nachdem der erste Entwurf online gegangen war, hinter dem nichts anderes als ein Unicodezeichen steckt, ließ Musk das X korrigieren und entschied sich für stärkere Linien. Kurz darauf kehrte er aber wieder zur vorherigen Version zurück und erklärte, dass ihm die neuen Linien nicht gefallen hätten.

Das aktualisierte Logo war kurzzeitig auf der Twitter-Startseite zu sehen, und Musk änderte sogar sein Profilbild entsprechend, wie "The Verge" berichtet. Auf der mobilen App von Twitter ist das neue Logo jedoch noch nicht aufgetaucht. Interessanterweise ähnelt das aktualisierte Logo einem Design, das von einem Twitter-Nutzer namens Sawyer Merritt vorgeschlagen wurde.

Am Wochenende forderte Musk Nutzer dazu auf, Logodesigns für den Kurznachrichtendienst einzureichen. Merritts Design stieß auf Musks Aufmerksamkeit und wurde schließlich kurzzeitig auf der Website angezeigt. Wann das Logo als final betrachtet werden kann, hält Musk offen. Er betont nur, dass es sich im Laufe der Zeit "weiterentwickeln" werde. (bbr, 26.7.2023)