Sotheby's verkauft historische Apple-Sneaker um 50.000 Euro. Sotheby’s

Sie sind schneeweiß, ungetragen, originalverpackt, an den Seiten und auf der Lasche sitzt das Apple-Logo in Regenbogenfarben. Im Karton liegt den Sneakern des Technologiekonzerns ein Paar roter Schnürsenkel bei. Die Retromodelle, die das Auktionshaus Sotheby's in der Größe 10,5 für 50.000 Dollar anbietet, sollen ein besonderes Paar Turnschuhe sein. Sie wurden speziell für Apple-Mitarbeiter angefertigt und waren Mitte der Neunzigerjahre ein Werbegeschenk bei einer nationalen Verkaufskonferenz des Konzerns. Ob das Auktionshaus den Wert der Schuhe aus der Apple-Welt richtig einschätzt, wird sich zeigen. Im Frühjahr 2020 war ein gebrauchtes, gut erhaltenes Exemplar für 9.687 Dollar verkauft worden. Sotheby's setzt seit einigen Jahren auf Turnschuhe – und das durchaus erfolgreich. 2022 hatten 200 Paare des erstmals veröffentlichten Sneakers "Air Force 1", die Virgil Abloh für die Marken Nike und Louis Vuitton entworfen hatte, bei einer Auktion 25,3 Millionen Dollar eingebracht. (red, 26.7.2023)

