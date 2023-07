Jerusalem - Die Befreiung strengreligiös-jüdischer Religionsstudenten vom Militärdienst soll im israelischen Grundgesetz verankert werden. Einen entsprechenden Vorstoß machte die ultraorthodoxe Partei Jahadut Torah (Vereinigtes Tora-Judentum/UTJ) am Dienstag, wie israelische Medien berichten. Der Gesetzentwurf definiert demnach das Studium der Heiligen Schriften als einen "grundlegenden Wert im Erbe des jüdischen Volkes", berichtet Kathpress am Mittwoch.

Drei israelische Soldaten in Nablus, im Westjordanland. AP/Majdi Mohammed

Wer sich über einen längeren Zeitraum dem Lernen der Tora widme, erweise dem Staat Israel einen bedeutenden Dienst, so der Entwurf laut Berichten. Dies müsse Auswirkungen auf Rechte und Pflichten haben.

Die UJT verwies auf die Koalitionsvereinbarungen und forderte eine Unterstützung der Koalition für den Vorstoß. Die mit den ultraorthodoxen Parteien unterzeichneten Koalitionsvereinbarungen sahen vor, dass das geänderte Wehrpflichtgesetz zusammen mit dem Staatshaushalt von der Knesset verabschiedet werden solle. Wegen Protesten dagegen hatte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu aber um einen Aufschub gebeten.

Jahrelange Kontroverse

Die Wehrpflicht streng religiös-jüdischer Studenten und ihre Befreiung davon sind seit knapp zehn Jahren Gegenstand einer politischen und juristischen Kontroverse. Im September 2017 erklärte der Oberste Gerichtshof ein 2014 erlassenes Gesetz für verfassungswidrig, da die darin vorgesehene Befreiung zu weit gefasst sei. Das Gericht gab der Knesset zunächst ein Jahr Zeit, um das Gesetz zu ändern. Die Frist wurde jedoch unter anderem wegen der wiederholten Wahlen immer wieder verlängert.

Der aktuell vorliegende Gesetzesentwurf stellt eine Umkehrung der bisherigen Versuche dar, eine neue Regelung zu finden. Wurde bisher nach einer dem Gleichheitsgrundsatz gerecht werdenden Ausnahmeregelung gesucht, wird laut diesem Entwurf das religiöse Studium de facto als Pflichterfüllung gegenüber dem Staat definiert. Der Entwurf bezieht sich auf ein relativ neues, israelisches Grundgesetz, das Israel 2018 als "Nationalstaat des jüdischen Volkes" definierte.

Opposition kritisiert Gesetzentwurf

Kritik an dem Vorstoß kam laut Berichten aus der Opposition. "Am Tag nach der Aufhebung der Angemessenheitsklausel beginnt die am meisten aus den Fugen geratene Koalition in der Geschichte des Staates, auf unsere Kosten zu feiern", schrieb Oppositionsführer Yair Lapid auf Facebook.

Der Vorsitzende der Partei der "Nationalen Einheit", Benny Gantz, erklärte, der Gesetzentwurf entleere die Idee der Armee des Volkes und würde der Zukunft des Staates Israel strategischen Schaden zufügen. (APA, 26.7.2023)