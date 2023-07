Am Image von Schäfer Commander sollte US-Präsident Biden arbeiten. Zum Beispiel nach Großbritannien schauen, wo Larry the Cat seit Jahren die Herzen zufliegen

Bei Filmen und Fernsehen heißt es, Tiere stehlen Menschen die Show. Im Weißen Haus ist das nicht anders, allein die Freude dürfte sich in Grenzen halten. Bereits zehnmal soll Americas First Dog Mitarbeiter des Secret Service gebissen haben – in nur vier Monaten! Das geht aus einem Bericht des US-Heimatschutzministeriums hervor. Darin enthalten sind zahlreiche Hinweise auf das aggressive Verhalten des Schäferhundes namens Commander.

Hundebiss

Joe Bidens Hund Commander soll schon zehnmal Menschen im Weißen Haus gebissen haben. AFP/SAUL LOEB

So soll das Tier einmal bei einem Spaziergang mit First Lady Jill Biden einen Agenten angefallen haben. Ein Offizier oder eine Offizierin habe ins Krankenhaus gebracht werden müssen, nachdem der Hund ihn oder sie in Oberschenkel und Arm gebissen habe. Eine weitere Person berichtet von einer Attacke – der Hund habe sich für zehn Sekunden buchstäblich festgebissen. Der Vorfall soll sich in Bidens Privathaus in Delaware zugetragen haben.

Politischer Hintergrund

Commander, der Problemhund? "Der Spiegel" weist auf einen politischen Hintergrund hin: Auf die Herausgabe des 194 Seiten starken Berichts des Heimatschutzministeriums habe die konservative Organisation Judical Watch geklagt. Viele Dinge in dem Bericht seien harmlos. Judical Watch nutze den Bericht, um gegen den US-Präsidenten zu wettern.

Das Tier macht wahrscheinlich nur seinen Job, und das zumindest gemäß seinem Instinkt sehr gewissenhaft. Am Image sollte der US-Präsident jedoch arbeiten. Zum Beispiel nach Großbritannien schauen, wo The Right Honourable Larry seit die Herzen zufliegen. Seit 2011 bewohnt der Kater 10 Downing Street, und er gilt als begnadeter Mäusefänger. Sogar einen Fuchs schlug er in die Flucht. So macht man Schlagzeilen!

Großbritanniens Larry the Cat, Chefmäusejäger und Liebling der Nation. AFP/SAUL LOEB

Vielleicht braucht Commander aber auch einfach nur mehr Liebe und Zuwendung, um seine Charakterschwächen zu überwinden. So gesehen bei Stern.de über einen verwahrlosten Vierbeiner, dem Schätzungen zufolge fünf Jahre lang keine Pflege zuteil worden war und der sich nach erfolgter Entfilzung als fröhlich stolzierender Wauwau präsentierte. (prie, 26.7.2023)