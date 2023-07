Amsterdam – Vor der niederländischen Küste ist bei einem Brand auf einem Frachter mit fast 3000 Autos an Bord ein Mensch ums Leben gekommen. Mehrere Menschen seien verletzt worden, teilte die niederländische Küstenwache am Mittwoch mit. Die "Fremantle Highway", die in Panama registriert ist, habe sich nördlich der Westfriesischen Inseln befunden, als das Feuer ausgebrochen sei.

Ursache dafür sei, dass ein E-Auto in Brand geraten sei. Der Frachter war den Angaben zufolge auf dem Weg von Deutschland nach Ägypten und hatte 2857 Autos an Bord, 25 davor waren Elektro-Autos. Er habe sich 27 Kilometer nördlich der bei Urlaubern beliebten Insel Ameland befunden, als das Feuer ausgebrochen sei.

Die Besatzung zählte laut Küstenwache 23 Mitglieder. Die Überlebenden seien in den nahegelegenen niederländischen Hafen Lauwersoog in Sicherheit gebracht worden. Rettungskräfte seien weiterhin in der Nähe des Frachters. (Reuters, 26.7.2023)