Die Renaissance der Nachtzüge ist in vollem Gange. Zahlreiche Verbindungen bringen Reisende über Nacht ans Ziel, mit dem Versprechen, ausgeschlafen und erholt in den Urlaub zu starten. Ohne den Stress am Flughafen, ohne der Enge eines Busses und ohne selbst am Steuer sitzen zu müssen. Die Reisebuchungsplattform Omio ist der Frage nachgegangen, wo die besten Nachtzugrouten der Welt zu finden sind.

Das Nachtzugangebot der ÖBB dominiert das Ranking. IMAGO/imagebroker

Dafür hat man im März 2023 eine Analyse von 50 verschiedenen Routen weltweit durchgeführt. Dabei wurden die Kosten, Fahrtdauer, die Anzahl der Fahrten pro Woche, die Zeiten und Entfernungen sowie die Gepäckbeschränkungen, verfügbare Annehmlichkeiten und Zugangsmöglichkeiten in die Untersuchung einbezogen und ein Datenindex erstellt. Zusätzlich zu den besten Gesamtstrecken ermittelte Omio auch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und die luxuriösesten Schlafwagenstrecken. Im Gesamtscore konnten wie in den einzelnen Kategorien maximal 100 Punkte erreicht werden.

Seit Mai ist der European Sleeper von Berlin nach Brüssel unterwegs. REUTERS/Bart Biesemans

Demnach ist der beste Schlafwagenzug der brandneue European Sleeper von Berlin nach Brüssel. Fahrkarten gibt es ab 49 Euro pro Person für eine Strecke von 748 Kilometer. Als Passagier hat man die Wahl zwischen drei "Zimmertypen", wobei die Kolleginnen und Kollegen bei Omio vor allem die Ausstattung und den Komfort, die der Zug bietet, loben.

Der ÖBB-Nachtzug (Euronight) von Bratislava nach Split kommt auf Rang 2 (Gesamtpunktzahl 87). Überzeugt hat hier unter anderem der Preis. Auf der über 500 Kilometer langen Strecke seien Reisende vergleichsweise günstig unterwegs, heißt es. Die Preise beginnen bei rund 30 Euro für einen normalen Sitzplatz, Schlafwagenabteile gibt es ab 69 Euro. Die Strecke erhielt außerdem die höchste Punktzahl für Annehmlichkeiten. Nach Angaben von Omnio finden die Fahrten in den Sommermonaten mittwoch- und samstagabends statt.

Fast ausschließlich ÖBB-Züge in den Top Ten

Auch die Bronzemedaille geht an eine weitere Nightjet-Verbindung: von München nach La Spezia. 6,5 Stunden dauert 467 Kilometer lange Fahrt mit dem Nachtzug in die italienische Region Ligurien. La Spezia gilt als Tor zu den Cinque Terre. Rang 4 und 5 fallen ebenfalls an die ÖBB: Es sind dies die Routen Wien–Brüssel bzw. Wien–Paris. Überhaupt, so zeigt das Ranking, dominieren die von den Bundesbahnen betriebenen Nachtzugverbindungen, denn auch die restlichen Routen in den Top Ten sind ausnahmslos Nightjet-Verbindungen.

Ein Blick in das Viererabteil der neuesten Generation des ÖBB-Nightjet. APA/EVA MANHART

Neben den besten Routen wurden auch die Strecken mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ermittelt. Laut Omio bietet der SNCF-Schlafwagenzug von Paris nach Nizza das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und landete mit einem Score von 100 Punkten auf dem ersten Platz der günstigsten Nachtzugstrecken. Für 19 Euro pro Person können Reisende rund 1.000 Kilomter zurücklegen. Die ÖBB-Verbindung von Bratislava nach Split schafft es auf Platz drei mit einer Gesamtpunktzahl von 93, hier zahlt man knapp 30 Euro. Den dritten Platz belegt der European Sleeper von Berlin nach Brüssel mit einem Score von 90. Der Schlafwagenzug ist zwar mit umgerechnet 50 Euro deutlich teurer. Doch die außergewöhnlichen Annehmlichkeiten verschaffen den Strecken ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, heißt es.

Ganz oben auf der Liste der luxuriösesten Nachtzugrouten steht der historische Simplon Orient Express von Venedig nach Paris. Mit seinen luxuriösen Wagons, einem erstklassigen Speisewagen und einem Unterhaltungswagen sei dieser Zug ein Erlebnis auf Rädern, schwärmt man bei Omio. Die Preise beginnen bei 4.009 Euro. An zweiter Stelle steht der schottische Eurail (Caledonian Sleeper), dessen Fahrkarten ab 392 Euro erhältlich sind. Er verkehrt zwischen London Euston und Fort William in Schottland und legt in acht Stunden knapp 650 Kilometer zurück. Auch hier gibt es eine Note von 100 für den Komfort. Dieselbe Note vergibt Omio auch an den Nightjet von Wien nach Hamburg. Mit Fahrkarten ab 120 Euro belegt dieser Zug interessanterweise den dritten Platz auf der Liste der luxuriösesten Schlafwagenzüge. Die rund 750 Kilometer lange Reise dauert etwas mehr als zehn Stunden. (red, 27.7.2023)