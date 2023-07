New York – Seit mehr als zwei Monaten streiken in Hollywood Autorinnen und Autoren für bessere Bezahlung und Schutz vor KI. Vor zwölf Tagen legten Schauspielerinnen und Schauspieler die Arbeit nieder. Bei einer Kundgebung am Dienstag in New York hielt "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston eine emotionale Rede, in der er Disney-Boss Bob Iger heftig attackierte.

Iger lehnt die Forderungen der Streikenden ab. Er sagte, die Arbeitsniederlegung käme zum ungünstigsten Zeitpunkt. "Wir haben eine Botschaft für Herrn Iger", rief Cranston vor den Protestierenden. "Wir werden uns unser Recht, zu arbeiten und eine angemessene Bezahlung zu erhalten, nicht wegnehmen lassen", bekräftigte Cranston. "Und wir werden es Ihnen nicht erlauben, uns unserer Würde zu berauben!"

Die Gewerkschaften fordern bessere Bezahlung sowie einen Schutz vor drohenden Kündigungen durch den vermehrten Einsatz von künstlicher Intelligenz. Gerüchten zufolge werden Statisten für einen Tagessatz einmalig gescannt, um fortan immer wieder mit künstlicher Intelligenz in Filmproduktionen verwendet werden zu können. Die Gage für kleinere Nebenrollen gilt als beschämend gering im Vergleich zu den teils abgehobenen Produktionskosten. Abgerechnet wird bei Streaming-Serien etwa nach Minuten, also danach, wie lange ein Darsteller, eine Darstellerin im Bild zu sehen ist. Bei Drehs gelten 100 Dollar pro Tag als normal.

Cranston forderte außerdem ein generelles Recht auf Arbeit und einen angemessenen Lebensunterhalt. Zahlreiche weitere Hollywood-Darstellerinnen und -Darsteller zeigten sich solidarisch, allen voran Jamie Lee Curtis, Jane Fonda, Jessica Chastain, Christian Slater, Rachel Zegler und Steve Buscemie. Die Wut ist groß. Christine Baranski ("The Good Fight") sagte bei der Kundgebung: "Es ist einfach an der Zeit, Dinge richtig zu machen." F. Murray Abraham ("The White Lotus"): "Wir kämpfen für Integrität, Respekt und Ehre!" (prie, 26.7.2023)