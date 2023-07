In allen Branchen kann man die Möglichkeit zum Nap nicht umsetzen, das ist klar. Vor allem erzwungen lange Mittagspausen, für Bauarbeiter oder Pendler etwa, wären kontraproduktiv. Aber überall dort, wo es möglich ist – und Menschen es möchten –, sollte ein kurzer Schlaf begrüßt werden, selbst wenn die Mittagspause dadurch länger wird. Durch die neue Energie holt man diese Zeit locker wieder rein. (Pia Kruckenhauser, 27.7.2023)

Das hat nichts mit Faulheit zu tun, vielmehr startet man mit neuer Energie in den Nachmittag. Das sollte für jeden Arbeitgeber nachvollziehbar sein. Auch die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht sich, weil man nachher aufmerksamer ist.

Wichtig ist, dass es beim Powernap bleibt, die Auszeit sollte maximal 30 Minuten dauern, sonst kommt man in den Tiefschlaf. Und man sollte nach der inneren Uhr ruhen, also dann, wenn man sich müde fühlt, und nicht vorher noch schnell eine Aufgabe abschließen.

Tun Sie es! Wenn Sie auch nur irgendwie die Möglichkeit dazu haben, nützen Sie sie. Denn so ein Powernap hat ausschließlich Vorteile. Er macht zufriedener, kreativer und produktiver, das zeigen Studien.

Kennen Sie das Suppenkoma? Das ist dieses Energietief, das sich bei vielen um die Mittagszeit einstellt, meist gleich im Anschluss ans Essen. Am liebsten würde man sich dann zusammenrollen, für ein paar Minuten die Augen schließen und alles rundum ausblenden.

KONTRA: Für Eltern keine Option

von Rosa Winkler-Hermaden

Ach, wie schön wäre das, wenn man sich nach einem Arbeitstag einfach mal ausruhen könnte. Für Mütter und Väter, die Betreuungspflichten haben, stellt sich das meist jedoch schwierig dar. Die Kinder warten darauf, aus Schule oder Kindergarten abgeholt zu werden. Es gilt also, die Aufgaben in der Arbeitsstätte schnell und effizient zu erledigen, um danach Teil zwei des Tages zu wuppen. Für Mama und Papa folgt auf die Erwerbstätigkeit die Care-Arbeit.

Siesta inklusive Mittagsschlaf schön und gut – medizinisch betrachtet ist sie gerade im Hochsommer sicherlich sinnvoll, und es wäre ein Traum, den Körper vor Hitze schonen zu können. Wie sich in dem ohnehin schon engen Zeitkorsett von Eltern eine ausgedehnte Mittagspause ausgehen soll, wird in der Debatte bisher ausgespart. Von vier Stunden Siesta muss man gar nicht reden. Selbst eine Stunde mehr führt zu längeren Arbeitstagen. Wohin mit den Kids? Viele Kindergärten, vor allem auf dem Land, haben am späten Nachmittag nicht mehr offen. Statt Erholung hätte man noch mehr Stress, wenn man zusätzliche Fremdbetreuung organisieren müsste.

Statt Siesta und Powernap zu institutionalisieren, sollte man fragen, warum viele Kindergärten keine Nachmittagsbetreuung anbieten. Wäre sie österreichweit etabliert, könnten Eltern nach einem langen Arbeitstag noch kurz durchschnaufen. Im Sinne der Stressbewältigung sicher kein Fehler. (Rosa Winkler-Hermaden, 27.7.2023)