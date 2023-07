Eine Reihe von Fotos, aufgenommen aus der Vogelperspektive im Mai dieses Jahres: Sie zeigen den Parkplatz eines Firmengeländes in Brčko im Norden von Bosnien und Herzegowina. Zu sehen sind unter anderem 19 folienverpackte Container unterschiedlicher Größen. "Das war das Sveta-Projekt", sagt der bosnische Bauunternehmer S. im Gespräch mit dem STANDARD. Er hat dem Interview nur unter Zusicherung von Anonymität zugestimmt.

S. spielt eine Schlüsselrolle in einer Affäre, in die auch der frühere SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern, der nunmehrige Geschäftsführer des Bahn-Logistikers ELL, involviert sein soll.

In einer Sachverhaltsdarstellung der Wiener Immobilienfirma Sveta Group vom Februar dieses Jahres werden Kern und dessen ehemaliger Geschäftspartner S. des schweren Betrugs in Zusammenhang mit einem gescheiterten Bauvorhaben im 22. Wiener Gemeindebezirk bezichtigt. Sie sollen die Sveta Group 2021 um insgesamt rund eine Million Euro geschädigt haben. Das Geld war eigentlich für Fertigteilwohnungen gedacht, die laut Sveta Group aber niemals gebaut wurden, DER STANDARD berichtete.

"Jede Behauptung falsch"

Kern hat die Vorwürfe über seinen Anwalt Paul Kessler bereits als substanzlos und verleumderisch zurückweisen lassen. Dem folgt nun auch Bauunternehmer S.: "Faktisch jede Behauptung von Sveta ist falsch. Da wurden Dinge erfunden, um Herrn Kern und mich zu verleumden. Dabei haben weder er noch ich irgendeine Schuld. Die Verantwortung für das Scheitern des Projekts liegt allein bei Sveta." Das habe er auch bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt.

Christian Kern mit S. in Bosnien Privat

S. hatte Ende 2020 von der Sveta Group den Auftrag erhalten, in Wien-Eßling 27 Wohneinheiten in Stahl-Modulbauweise zu errichten. Die benötigten Module sollten zunächst in einem Werk in Brčko vorgefertigt und dann in Wien in einen Schwung zu einem dreistöckigen Wohnkomplex verbunden werden. Auftragswert: 1,44 Millionen Euro.

In weiterer Folge überwies die Sveta Group 2021 rund eine Million Euro an eine Christian Kern nahestehende Wiener GmbH, die für dieses Projekt als "Zahlungsabwicklungsstelle" eingeschoben worden war (Kern und S. waren zu dieser Zeit vorübergehend Geschäftspartner).

Doch dann gerieten die Vertragsparteien in Streit, das Projekt kam ins Stocken, am Ende bekam Sveta laut der Sachverhaltsdarstellung für die bezahlte Million "keine einzige vertragliche Leistung".

"Berge von Rechnungen"

S. widerspricht dem nun in aller Deutlichkeit: "Das ist eine Lüge. Ich habe Berge von Fotos, Rechnungen, E-Mails und Whatsapp-Nachrichten, die dokumentieren, was mit dem Geld der Sveta passiert ist. Das Projekt hat es sehr wohl gegeben, meine Halle in Bosnien war eineinhalb Jahre damit blockiert. Von der Million habe ich allein rund 250.000 Euro für den Kelleraushub und die Bodenplatte in Eßling bezahlt, dazu kamen Kosten für Architekten, Planer, Statiker und Bauphysiker. Das habe ich alles extra ausgeführt und bezahlt, die Zahlungsnachweise habe ich." Und dann seien da noch insgesamt 22 fertig montierte Sveta-Wohnmodule, die seit geraumer Zeit auf einem Parkplatz in Brčko lagerten. "Das ist eine Katastrophe. Die Module sind längst vergammelt und unbrauchbar. Sie waren nur in Transportfolie verpackt, eine Lagerung war ja nie vorgesehen." Insgesamt sei etwa ein Drittel des Projektumfangs realisiert worden, sagt S.

Die Wohnmodule in Bosnien privat

Nach Darstellung des Bauunternehmers war bei Vertragsschluss 2020 vereinbart worden, dass ein Drittel der Auftragssumme sofort, ein zweites nach 30 Tagen und das dritte bei Lieferung bezahlt werden sollte. „Wir hatten einen engen Zeitplan. Das Projekt sollte von der Vertragsunterfertigung bis zur Fertigstellung sechs Monate ausmachen. Dafür brauchte ich zunächst das gesamte Material zur Montage in der Halle. Um nur eines der Wohnmodule zu bauen und zu schließen braucht es Stahl, Isolation, Glas, Elektrik, Gas, Wasser, Heizung, alles auf einmal, nicht nach und nach.“

S. ist jetzt "pleite"

Doch die Sveta Group habe sich nie an den Zahlungsplan gehalten, der Bauunternehmer habe nach Vertragsschluss erst monatelang auf Geld gewartet, ehe es dann in willkürlichen Tranchen überwiesen worden sei. "So kannst du nicht arbeiten. Wenn du Material für eine Million einkaufen willst, brauchst du die Hälfte bei der Bestellung und die zweite Hälfte bei der Lieferung. Weil das Geld nicht kam, stand zwischendurch meine Halle in Bosnien, ich konnte ja kein anderes Projekt annehmen. Ich hatte dort 135 Leute und 200.000 Euro Fixkosten im Monat, und dann sind mir auch noch die Materialkosten davongelaufen. Am Ende ist mir das Geld ausgegangen. Sveta hat meine Firma kaputtgemacht, die werden von mir noch eine Klage bekommen."

S. sagt, er sei jetzt "pleite", habe seine bosnische Firma stilllegen müssen und die Assets in Brčko größtenteils an die Privatstiftung von Hans Peter Haselsteiner abgegeben. "Ich arbeite jetzt für Herrn Haselsteiner. Den hat mir Christian Kern vorgestellt. Herr Haselsteiner war bei mir Bosnien und hat sich mein Modulsystem angeschaut. Er hat nach fünf Minuten verstanden, wie gut es ist." (Michael Nikbakhsh, 27.7.2023)