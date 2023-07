Alfred Riedl hat sich strafrechtlich wahrscheinlich nichts zuschulden kommen lassen. Alle Abläufe, die zur für ihn so profitablen Umwidmung von Grundstücken in seiner Gemeinde Grafenwörth geführt haben, dürften korrekt gewesen sein; weder er noch andere haben gegen Gesetze und Vorschriften verstoßen.

Aber gerade deshalb ist die Causa rund um den mächtigen Präsidenten des Gemeindebundes, der zwar sein Amt ruhend gestellt hat, aber nicht zurücktreten will, so empörend. Was wir in Grafenwörth und in hunderten anderen Gemeinden beobachten, ist strukturelle Korruption – sehr oft bei Geschäften mit Grund und Boden.

Hat sein Amt ruhend gestellt: Gemeindebund-Chef Alfred Riedl. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Die Definition von Korruption ist die Nutzung politischer Macht für privaten Profit. Das kann in Form von Bestechung geschehen, durch das Zuschanzen lukrativer staatlicher Aufträge an Verwandte und Freunde – oder durch politische Entscheidungen, von denen jene profitieren, die selbst daran beteiligt sind. Das war in Grafenwörth offenbar Bürgermeister Riedl, der kaum behaupten kann, dass er nur dank glücklicher Zufälle um die kolportierte Million Euro reicher geworden ist.

Korruption, egal ob legal oder illegal, ist toxisch. Sie untergräbt das Vertrauen in eine faire Gesellschaft und wirkt daher ansteckend. Sie schwächt den sozialen Zusammenhalt und zerstört wirtschaftliches Potenzial, weil die verfügbaren Ressourcen nicht im Sinne der Gemeinschaft eingesetzt werden. Unzählige Staaten in der Welt bleiben oder werden arm, weil die Korruption dort wütet. Brücken und Häuser stürzen ein, weil staatliche Kontrollen umgangen werden.

In Österreich sind die Folgen weniger schlimm. Aber gerade in der Bauwirtschaft sehen wir die Auswüchse durch die laufende Zersiedelung und Bodenversiegelung, die erst die falschen Entscheidungen der Politik ermöglichen.

Immobiliengeschäfte sind besonders anfällig für diese Art der strukturellen Korruption, weil die Verwaltung und die Politik meist eine gewichtige Rolle spielen. Das beginnt mit dem Bauern, der ein Feld in Bauland für ein Einfamilienhaus umwidmen lassen will, und geht bis zu Millionengeschäften. Selbst in der sonst so gut verwalteten Gemeinde Wien gibt es unzählige Beispiele, bei denen Immobilienentwickler und Bodenspekulanten dank der Nähe zur SPÖ gut verdient haben. Und viele der reichsten Familien des Landes haben ihr Geld vor allem durch Immobilien gemacht. Alles legal, aber anders als die typischen Industriellen tragen sie mit ihrer Tätigkeit wenig zum allgemeinen Wohlstand bei.

Dieses Problem gibt es überall. Aber Österreich mit seiner Neigung zur Freunderlwirtschaft und schlampigen Abläufen ist hier besonders anfällig. Den Bürgermeistern die Kompetenz zur Umwidmung zu entziehen ist politisch unrealistisch und wird das Problem nicht lösen. Denn auch auf Länderebene kann es undurchsichtige Deals geben.

Wichtiger wäre eine volle finanzielle Transparenz bei allen Immobiliendeals, auf die die Tätigkeit der öffentlichen Hand Einfluss hat – seien es Umwidmungen oder der Ausbau von Infrastruktur. Da muss das Recht auf Privatsphäre und Datenschutz zurückstecken. Und entsprechende Gewinne gehören konsequent und hoch besteuert. Die Million von Alfred Riedl müsste in weiten Teilen dorthin zurückfließen, wo sie entstanden ist – in die Kasse der Gemeinde. (Eric Frey, 26.7.2023)