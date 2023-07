War schon immer so, ist noch immer so: Pommes gehören zum Schwimmbadbesuch einfach dazu. Getty Images/iStockphoto

"Darf ich ein Eis?", fragt mich mein Fünfjähriger. Er rutscht auf dem weißen Plastiksessel in der Kantine hin und her. Das macht mich nervös. Dann wieder: "Ein Eis, Mama, bitte!" Jetzt glotzt er mit Hundeblick zu mir herüber. Ich schnaufe, dann sage ich: "Du bekommst eh ein Eis, aber zuerst isst du deine Pommes." Jetzt hechelt er auch noch wie ein Hund. Dann greift er zu den Pommes frites, taucht einmal tief ins Ketchup und schmiert die Finger in seine noch nasse Badehose.

Schöne Erinnerungen

Das ist Sommer, oder? Das ist Freibad. Und es war schon immer so. Pommes funktionieren bei mir wie eine Zeitmaschine. Die gelben, fettigen Erdäpfelstangerln auf dem weißen Kartonteller katapultieren mich alleine durch ihren Anblick in meine eigene Kindheit zurück. Erinnerungen an neun lange Wochen Sommerferien werden wach. An eine Zeit ohne Regeln. Im Freibad haben meine Eltern selten Nein gesagt. Pommes? Sowieso. Eine zweite Portion? Wieso nicht? Danach noch Eis und einen Schlecker? Na sicher!

Meine Kinder sind jetzt fünf und zwei Jahre alt. Mir ist Ernährung wichtig. Ausgewogen sollte sie sein. Mit Vollkorn, frischem Obst und Gemüse, hin und wieder Fleisch. Die Kinder dürfen naschen, aber minimal und nur einmal am Tag. Beim Betreten eines Freibads aber lassen mein Mann und ich all diese Regeln, diese Prinzipien hinter uns. Wir mutieren zu willkürlichen Jasagern, die alles erlauben.

Keine Sorge

Schlimm? "Nicht schlimm", sagt Kinderdiätologin Doris Gartner. "Selbst wenn über den Sommer hinweg jeden Tag Pommes und Eis auf dem Speiseplan stehen, hat das keine langfristigen Folgen für die Kinder." Puh, beruhigend. Und sie erklärt auch, warum sich Eltern deswegen keine Sorgen machen müssen: "Wenn man einmal am Tag Fettiges isst, wie Pommes, Chicken Nuggets, Langos, ist das völlig okay. Es sollte nicht die ausschließliche Ernährung sein." Sie empfiehlt, dafür beim Frühstück und Abendessen auf gesunde Alternativen zu setzen.

Außerdem haben die Freibadpommes ja auch ihre Berechtigung. Es ist heiß, wir schwitzen viel, die Kinder toben im Wasser. Pommes liefern Salze, die der Körper beim Schwitzen verliert. "Zum Abendessen nach einem anstrengenden Schwimmbadtag sollte auf jeden Fall immer Salat oder Gemüse mit auf dem Tisch stehen, um die fehlende Vitamine in Pommes zu kompensieren", sagt Gartner.

Und wenn die Kinder andauernd naschen? Auch da kann mich die Ernährungsberaterin beruhigen: "Eine Portion Süßes pro Tag ist generell völlig in Ordnung." Eine Portion, aha. Und was gebe ich den Dauersnackern im Freibad? Sind sie nicht gerade im Wasser, hocken sie auf der Decke und suchen in der Badetasche nach Futter. Nicht alle Eltern (ich!) haben Zeit, zu Hause einen gesunden Couscoussalat vorzubereiten. Und im Freibad sucht man gesundes Essen oft vergeblich. Wie kriegt man dennoch etwas Frisches in die Kinder rein? Ein Tipp von der Kinderdiätologin: "In die Badetasche einfach Nüsse, Trockenfrüchte und frisches Obst einpacken." Meine Erfahrung als Mama hat gezeigt: Sogar Vollkorncracker werden angenommen, wenn nichts anderes da ist. Gurkenscheiben sind auch immer ein Hit.

Nicht zu viele Regeln

Nach dem Gespräch mit der Kinderdiätologin fühle ich mich besser. Da gibt es nämlich diese eine Mutter, die mich immer verurteilend beäugt, wenn meine Kinder mit schokoladeverschmiertem Gesicht auf der Decke im Gras sitzen. Kleine Kinder sollte noch keinen Zucker bekommen, findet sie. Dabei sind Verbote nicht immer gut. Gartner findet die Regel "Einmal am Tag etwas Süßes" sogar ideal. "Sie zielt darauf ab, dass Kinder auch später als Erwachsene in der Lage sind, Portionen gut einzuschätzen und sich nichts zu verbieten", sagt sie. Wie gut das mit den strikten Verboten funktioniert, wissen wir eh alle.

An den Freibadregeln sollte ich dennoch feilen: "Gar keine Regeln sind auch keine gute Idee", sagt Gartner. "Eltern müssen den Kindern in Bezug auf Essen einen Rahmen vorgeben." Sie meint damit Eltern, die überhaupt noch mitreden können, also Eltern von jüngeren Kindern. Und sie nennt ein praktisches Beispiel: "Wenn sich ein Kind vor der Vitrine in der Bäckerei für ein Gebäck entscheiden soll, fällt das oft schwer. Besser ist es, die Entscheidung auf zwei bis drei Optionen einzuschränken." Schlau! (Nadja Kupsa, 30.7.2023)