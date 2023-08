Petzenkirchen – Von den angrenzenden Wohnhäusern ruft eine ältere Frau "Griaß eich", während die 67-jährige Lisbeth Kern zum Petzenkirchner Gemeindezentrum spaziert. Ein unscheinbarer Platz inmitten einer 1.500-Einwohner-Gemeinde im niederösterreichischen Mostviertel. Links und rechts stehen Wohnhäuser, davor sind Parkplätze. Kern winkt zurück. Ein Mann streckt ihr den Arm aus dem Autofenster zu, um sie zu grüßen. Kern ist bekannt. Der Weg, den sie an diesem sommerlich heißen Vormittag zu ihrem Arbeitsplatz bestreitet, ist seit 27 Jahren derselbe. Kern ist fast drei Jahrzehnte lang SPÖ-Bürgermeisterin in Petzenkirchen – und die längstdienende Ortschefin Österreichs.

Lisbeth Kern vor dem Gemeindezentrum – einem ihrer Herzensprojekte in Petzenkirchen. Der Standard

Vor dem Gemeindezentrum hält sie inne. "Es war eines meiner schwierigsten Projekte in meiner Amtszeit", sagt Kern. Das Gemeindeamt ist seit 2015 in einem Neubau inkludiert, der an eine lange Halle erinnert. Davor war es in den angrenzenden Wohnbauten beheimatet. Fünf Jahre hat es gedauert, bis die Niederösterreicherin Kritikerinnen und Kritiker überzeugen konnte, ein Gemeindezentrum zu erbauen und das Gemeindeamt nicht ins Petzenkirchner Schloss einzumieten.

Die Politikerin bewies nicht nur damals kämpferische Natur, sondern auch bei ihrem Amtsantritt vor 27 Jahren. Als Frau wurde sie in den 1990er-Jahren mehr belächelt als respektiert, obwohl ihr Vater zuvor bereits 25 Jahre Bürgermeister war.

"Zeit schien nicht reif"

Kern ist in den vielen Jahren zu einer eigenen Institution geworden: Seit 1996 ist die Petzenkirchnerin an der Spitze ihrer Gemeinde, zuvor war sie bereits 15 Jahre lang Gemeinde­rätin und ein Jahr als Vizebürgermeisterin im Amt. Dass sich Kern so etablieren konnte, zeichnete sich anfangs nicht ab und war nach eigenen Angaben dem Umstand geschuldet, dass sie eine Frau sei. "Die Zeit schien damals noch nicht reif", erzählt Kern.

Sie fühlte sich als "Außerirdische" im Amt: 20 Bürgermeisterinnen gab es 1996 in ganz Österreich. Im Bezirk Melk, in dem sich mit Petzenkirchen 39 Gemeinden befinden, war Kern die einzige. In den ersten Monaten begegneten viele der damals 40-Jährigen mit Skepsis. "Eine ältere Bürgerin bezeichnete mich etwa als 'ein liabes ­Diandl', aber in der Männerwelt werde ich es nicht weit bringen", sagt Kern. In vielen Schreiben an das Gemeindeamt sei immer vom "Herrn Bürgermeister" die Rede gewesen: "So etwas baut dich nicht auf. Die Leute waren es einfach nicht gewohnt, dass plötzlich eine Frau dieses Amt innehat."

Höchste Auszeichnung

Doch Kern ließ sich vom anfänglichen Misstrauen nicht unterkriegen, sie konnte sich etablieren. "Du bist motiviert, deinen Ort mitzu­gestalten. Dafür stehst du jeden Morgen auf, und das treibt dich an", sagt sie. "Natürlich hatte ich auch Glück mit meinen Kollegen. Ohne gutes Team schaffst du es nicht weit." Fünf Gemeinderatswahlen entschied sie für sich. In der roten Ortsgruppe ist Kern unumstritten. Aus der Partei heißt es, dass Kern die Region ­"bereichert und entscheidend geprägt hat" – ein neues Gesicht an der Gemeindespitze wünschen sich Parteifreunde nicht. Unlängst erhielt Kern mit der Victor-Adler-Plakette die höchste SPÖ-Ehrung.

Bis heute hat sich die Situation für Frauen in der Kommunalpolitik schleppend verbessert. Zwar gibt es aktuell so viele Bürgermeisterinnen wie noch nie, doch nur jeder zehnte Posten wird von einer Frau besetzt. Hier sieht Kern einen großen Missstand in Österreich. Sie will als Vorbild vorangehen. "Es kommen immer wieder Frauen zu mir und sagen: 'Ich könnt das nicht, was du machst.' Ich widerspreche dann immer und sage, doch, du könntest das."

Veraltetes Frauenbild

Verbesserungen brauche es laut der SPÖ-Politikerin dazu im Bereich der Kinderbetreuung und bei der finanziellen Absicherung. Zudem existiere noch immer das Bild, das die Frau als Familienmanagerin sieht – das müsse sich ändern. "Ich hätte es damals ohne meine Familie nicht geschafft", sagt Kern. "Wenn du ein Kleinkind zu Hause hast, kannst du nicht jeden Tag erst am Abend heimkommen. Steht dein Mann hinter dir und hilft mit, ist das etwas anderes." Kern ist mittlerweile dreifache Oma.

Friedhofsanierung, Schulumbau, Kindergartenerweiterung und die Schaffung eines Rückhaltebeckens: Kern kann auf viele Projekte zurückblicken. Ob sie nach 27 Jahren ans Aufhören denkt? "Es ist schwer, jemanden zu finden, der das Amt übernimmt." Die Funktion habe sich in den Jahrzehnten verändert, man sei nun als Bürgermeisterin mit viel Bürokratie konfrontiert. "Zudem rentiert es sich kaum ohne einen zusätzlichen Job", sagt Kern.

Alles deutet darauf hin, dass Kern auf den "30er" im Bürgermeisteramt zugeht. Obwohl sie damit ihr Versprechen bricht: "Meinen 70. Geburtstag wollte ich eigentlich nicht als Bürgermeisterin verbringen." (Max Stepan, 3.8.2023)