10.45 LIVE

Festakt zur Eröffnung der Salzburger Fest­spiele 2023 Anton Zeilinger, 2022 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet, hält die Festrede bei den diesjährigen Salzburger Festspielen, die wieder von Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet werden. Die Musik kommt vom Mozarteumorchester unter der Leitung von Roberto González-Monjas. Bis 13.00, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Abschied von Allah – Wenn Muslime ­aufhören zu glauben Morddrohungen, ­Beschimpfungen oder der totale Bruch mit Familie und Community: Die Reportage erzählt von Menschen, die sich nach langem Ringen von ihrer Religion befreit haben – mit schwerwiegenden Konsequenzen. Bis 20.15, Arte

21.00 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht: Der fatale Übergabsvertrag Im Mittelpunkt stehen Konflikte, die dadurch entstanden sind, dass alte Damen ihren Kindern schon zu Lebzeiten wertvollen Immobilienbesitz überschrieben haben. Bis 22.00, ORF 2

22.25 HISTORIENDRAMA

Zeit der Unschuld (The Age of Innocence, USA 1993) Daniel Day-Lewis als Anwalt im New York der 1870er-Jahre, hin- und hergerissen zwischen der naiven, aber standesgemäßen May Welland (Winona Ryder) und seiner faszinierenden emanzipierten Cousine Ellen Olenska (Michelle Pfeiffer). In seiner meisterhaften Verfilmung des Romans von Edith Wharton seziert Martin Scorsese die Fesseln gesellschaftlicher Konventionen, die elegant-virtuosen Bilder verdanken sich Kameramann Michael Ballhaus. Bis 1.00, ATV 2

22.30 MAGAZIN

Eco Spezial: Putins Komplizen – Die geheime Welt der Oligarchen Die Oligarchen gehören zu den – überaus verschwiegenen – Schlüsselfiguren von Wladimir Putins Russland. Eine Handvoll Menschen hat sich ihnen an die Fersen geheftet, darunter die junge österreichische Forscherin Elisabeth ­Schimpfössl, die allein 80 russische Superreiche persönlich befragt hat. Bis 23.10, ORF 2

23.10 TALK

Stöckl Schauspieler Wolfgang Böck, Musicaldarstellerin Maya Hakvoort, Historiker ­Richard Hemmer und Foodstylistin Sophia Stolz sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.10, ORF 2

Versucht einem vernachlässigten Kind zu helfen: Sara Forestier in "Die Grundschullehrerin" – WDR, 23.45 Uhr. Foto: WDR / Alamode Film

23.45 DRAMA

Die Grundschullehrerin (Primaire, F 2016, ­Hélène Angel) Eine Lehrerin (Sara Forestier) versucht einem vernachlässigten Kind zu helfen – mit Folgen für ihr eigenes Leben. Fein beobachtetes Drama. Bis 1.25, WDR

0.45 THRILLER

The Killing of a Sacred Deer (GB/IRL 2017, ­Yorgos Lanthimos) Herzchirurg Steven (Colin Farrell) lebt mit Frau (Nicole Kidman) und zwei Kindern wie im Bilderbuch in einer Vorstadtvilla. Bis der Sohn eines auf dem OP-Tisch verstorbenen Mannes ein Opfer fordert. Großartige Parabel, für die sich ­Regisseur Yorgos Lanthimos der griechischen Mythologie bediente. Bis 2.40, RBB