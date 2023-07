Fünf Pablos und eine Erzählerin: "Fuck Me" bei Impulstanz. Maca De Noia

Aufschrei im Publikum. Einer der beiden Tänzer, die zu Beginn des Stücks Fuck Me von Marina Otero auf die Bühne gekommen sind, nimmt Anlauf, springt hoch, spreizt die Beine und lässt sich im Spagat auf den Boden krachen.

Das ist nur bedingt eine neue Anleitung zur Selbstentmannung bei Impulstanz im Akademietheater, sondern eher ein Musterbeispiel für die Übertragungsleistung von durch diesen Act zum Feuern angeregten Spiegelneuronen in den Zuschauergehirnen. Die 39-jährige argentinische Choreografin hat die Methode der dokumentarischen Autofiktion mit Video, Text und Performance perfektioniert. In Fuck Me führt sie ihren Werdegang vom tanzbegeisterten Kind zur hyperradikalen Performerin vor, die sich so lange auf den Boden warf, bis drei ihrer Wirbel brachen.

Otero dirigiert ihre Pablos

Sie gibt vor, nun nicht mehr selbst tanzen zu können, und lässt sich im Stück von fünf kräftigen Männern vertreten, die sie alle Pablo nennt. Pablo 1 ist der jüngste, Pablo 6 [sic!] der älteste. Otero selbst sitzt als Erzählerin am Bühnenrand, dirigiert das Geschehen, steht manchmal auf und trippelt mühsam umher. Die Pablos haben sich ihrer "Göttin" restlos unterworfen. Doch die symbolische Selbstentmannung der Bühnenfiguren ist in Wirklichkeit eine Selbstermannung der emanzipierten Tänzer – die natürlich nicht Pablo heißen – zur Befeuerung eines feministischen Normbruchs.

Und Marina Otero geht noch weiter: Über eine Attacke auf die Figur ihres Großvaters, der während der Militärdiktatur für den argentinischen Geheimdienst gearbeitet haben soll, greift sie auch das Schweigen im Land über diese Vergangenheit an.

Trotz Nacktheit und Action auf der Bühne wirkt der bereits aufgetauchte Vergleich mit Florentina Holzinger überhastet. Die beste Referenz gibt Otero selbst an, wenn sie sich in Fuck Me auf die ähnlich rigide Ästhetik von Angélica Liddell bezieht, deren Arbeiten in Wien von Gastspielen bei den Festwochen in bester Erinnerung sind. (Helmut Ploebst, 26.7.2023)