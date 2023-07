Es sind tiefgehende, private Ein­blicke in das Leben der Ärztin Lisa-Maria Kellermayr in der Dokumentation Der Fall Kellermayr – Mit tödlichen Grüßen, die die Tragik ihres Todes am 29. Juli 2022 hervorheben.

Der Investigativjournalist Oliver Das ­Gupta (DER STANDARD, Spiegel) führt durch die Doku. Es ist eine Gratwanderung zwischen intimen Details ihres Schicksals, das so hohe Wellen geschlagen hat, und einer Erinnerung daran, was geschehen ist. Die Ärztin, die im Netz von Gegnern der Corona-Maßnahmen Hassnachrichten und Morddrohungen er­halten hatte, fühlte sich vor ihrem ­Suizid nicht ausreichend geschützt. Es gibt neue Erkenntnisse, Spuren führen nach Deutschland. Das Oberlandes­gericht Berlin prüft nun die Beweise – ­erneut.

Der Journalist Oliver Das Gupta in der Dokumentation "Der Fall Kellermayr – Mit tödlichen Grüßen". PULS 4

Sprachaufnahmen von Kellermayr, die etwa für den Podcast Inside Austria von STANDARD und Spiegel entstanden, dienen als Grundlage für die rund eine Stunde und 40 Minuten lange Doku von Alexandra Venier. Expertinnen und Experten der Forensik, Cybersecurity und Politik analysieren den Fall. Ein Anwalt hat Drohnachrichten erhalten, die vom selben Absender stammen könnten.

Lisa-Maria Kellermayrs Praxis befand sich am Attersee. PULS 4

Kellermayrs beste Freundin Anna ­Doblander beschreibt, wie die Ärztin sich mit der Praxis einen Traum erfüllt hat. Abschließend sagt sie: "Sie hat es ­gelebt, in allen Höhen, in allen Tiefen, und sie war immer die Lisa." Es bleiben einige Fragen zum Fall Kellermayr offen. Danach folgt die Sendung Milborn Spezial mit Justizministerin Alma Zadić (Grüne), Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), Oliver Das Gupta und der Journalistin Rosemarie Schwaiger. (Eleni Ernst, 27.7.2023)