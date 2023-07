Das Popfest lockt seit 20 Jahren im Wiener Sommer mit Gratiskonzerten der heimischen Musikszene. APA/FLORIAN WIESER

Das Popfest Wien rund um den Karlsplatz feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen. Von Donnerstag, 27. Juli, bis Sonntag, 30. Juli, werden täglich auf den diversen Bühnen wie der großen Seebühne, dem Prechtlsaal in der Technischen Universität oder dem Stadtkino im Künstlerhaus über 50 heimische Acts zwischen Pop, Hip-Hop, Punk und Elektronik aufgeboten. Das heurige Programm wurde vom international erfolgreichen Wiener Elektronikmusiker Oliver Thomas Johnson alias Dorian Concept und der ebenfalls aus Wien stammenden Liedermacherin und Regisseurin Anna Mabo gestaltet. Mit ihr sprachen wir im Vorfeld.

STANDARD: Wie darf man sich das Kuratieren des Popfests vorstellen? Sucht man sich Lieblingsbands und -künstlerinnen aus, oder bekommt man von den Veranstalterinnen des Popfests 300 Links von Acts zugeschickt, aus denen man dann auswählt?

Mabo: Ich hab den Prozess als sehr frei empfunden. Klar schickt man sich Entdeckungen und Empfehlungen hin und her, aber Oliver (Dorian Concept, Anm.) und ich haben uns auch einfach auf eine assoziative Reise durch die österreichische Musiklandschaft gemacht. Wenn dann mal ein Vorschlag von den Veranstaltern kam, war das nie als eine Bevormundung oder eine Einschränkung gemeint, sondern eine Erweiterung des eigenen musikalischen Horizonts, die mir sehr großen Spaß gemacht hat.

STANDARD: Wie stark fließt der eigene Musikgeschmack in die Programmgestaltung ein? Oder denken Sie sozialpartnerschaftlich und einigten sich mit Dorian Concept darauf, den Kuchen gleichmäßig zu verteilen?

Mabo: Das Spannende an der Kombination aus Oliver und mir war, dass wir aus so verschiedenen Richtungen kommen, ohne die Musik des jeweils anderen aus Desinteresse gemieden zu haben. Man lebt einfach oft in seiner eigenen musikalischen Welt. Die des anderen kennenzulernen war mit das Schönste am Kuratieren. Klar hab ich meine Lieblinge, aber die wurden durch meine Euphorie und Olivers Sympathie mir gegenüber dann schnell auch seine, und umgekehrt war das genauso. Widerwillige Kompromisse gab es keine.

Die Popfestkuratorin Anna Mabo schätzt die Verbindung von Jazz und Pop. Metal ist nicht das Ihrige. APA/GEORG HOCHMUTH

STANDARD: Heuer ist bei der Programmierung ein erstaunlicher Anteil "Jazz" im weitesten Sinn zu verzeichnen. Ist Jazz bei einem jungen hippen Publikum heute wirklich so beliebt?

Mabo: Ja, das Spannende an der Jazzszene in Österreich ist ja, dass sie einen starken Einfluss auf die Poplandschaft hat. Viele Jazzmusiker kollaborieren mit Popgrößen, und dadurch entsteht die Vielfalt und die, wie ich finde, sehr ergiebige Symbiose aus oft nischigen Jazzkünstlern mit bekannten Namen aus dem Pop. Das ist ein cooles Spannungsfeld aus Innovation und Mainstream. Dabei stehen aber eben jene bekannten Namen der Popkünstler:innen oft im Vordergrund, während die Gesichter der so unabdingbaren Mitmusiker:innen aus dem Jazzbereich oft im Hintergrund bleiben. Die verschiedenen Komponenten der Popmusik einzeln zu betrachten und sich zu fragen, was denn Pop zum Pop macht und was und wen es dafür alles braucht, war die Idee dahinter.

STANDARD: Warum treten beim Popfast nie Metal-Bands auf? Immerhin ein starkes Segment der Popmusik.

Mabo: Die Metal-Bands, um die tut’s mir natürlich auch leid, aber da fehlt mir persönlich einerseits der Zugang, und andererseits ist die Brücke zum Pop, die man da schlagen müsste, doch eine weniger offensichtliche, oder? Also wie viel Metal steckt im Pop? Wäre eine spannende Frage, mit der man sich mal auseinandersetzen müsste.

STANDARD: Wie programmiert man die große Seebühne auf dem Karlsplatz mit welcher Musik? Oder ist das egal, weil die Leute ohnehin aus anderen Gründen als der Musik aufs Popfest gehen?

Mabo: Das hat viel mit der Stimmung der jeweiligen Musik zu tun. Viel mehr mit der Stimmung eigentlich als mit der Popularität der Bands. Es gibt Musik, die funktioniert einfach besser bei einem leichten Wind und Sonnenuntergang Open Air. Und es gibt Musik, die erst nach Mitternacht im vollen Prechtlsaal so richtig abhebt.

Ankathie Koi - Fool of the Loving Kind

ankathie koi

STANDARD: Die "großen" Namen fehlen heuer – und auch viele "Stammgäste" der diversen Popfest-Bühnen. Gibt es da Vorgaben? Und warum müssen zünftige Publikumsreißer wie die Leftovers und Franz Fuexe am frühen Morgen in einen kleinen Hallenschlauch verräumt werden?

Mabo: Haha! Der Abend im Prechtlsaal mit einem Punkmusik-Schwerpunkt beleuchtet und hinterfragt den Begriff Punk von verschiedenen Seiten, und es ist doch cool, da auf einer Bühne die neuen Neonröhren aus dem Bereich mit den alten Lichtgestalten in Dialog treten zu lassen. Und zu den "großen Namen": Ein paar gibt es da schon auch dieses Jahr. Aber die waren ja auch nicht immer schon groß. Das Schöne am Popfest ist, dass man die Möglichkeit hat, Namen beim Wachsen zuzuschauen, aber auch beim Weiterwachsen.

STANDARD: Was sind Ihre persönlichen Favoriten beim heurigen Popfest? Ich gehe davon aus, Bipolar Feminin am Freitag zählen dazu.

Mabo: Bipolar Feminin absolut. Prinzipiell sind ja alles Favoriten, das muss man auch mal sagen. Drum denk ich jetzt eher an die, die vielleicht nicht eh für alle offensichtlich fantastisch sind, zum Beispiel Buntspecht, Ankathie Koi, Franz Fuexe – und alle, alle anderen. Als Empfehlung würd ich auf jeden Fall Echoboomer in der Künstlerhaus-Factory nennen, das ist eine ganz tolle Formation um Beate Wiesinger, die da am Donnerstag erstmals ihr neues Programm spielen wird. Außerdem The Zew im Stadtkino, die sich selbst als Cyborg Folk bezeichnet, das taugt mir sehr. Wer sie noch nicht kennt, Edna Million spielt in der Karlskirche und hat eine unglaubliche Stimme, die dort sicher ganz arg klingt. Krixi Kraxi im Karlsgarten darf man eigentlich nicht verpassen, genauso wenig wie Ein Gespenst auf der Seebühne, Szene Putzen im Prechtlsaal oder Paul Plut oben in der Kuppel.

E C H O BOOMER - VOID (official video)

Beate Wiesinger

STANDARD: Jetzt einmal ehrlich: Würden Sie privat das Popfest besuchen? Die dauernde Quatscherei des Publikums macht das Musikhören ja schon bei regulären Konzerten mit hohen Eintrittspreisen ziemlich schwierig. Bei freiem Eintritt wird es dann überhaupt unerträglich.

Mabo: Doch, ja, würde ich! Gerade wegen des Charakters der Schatzsuche, der dem Festival innewohnt. An jeder Ecke passiert irgendwas Spannendes, da ist es auch klar, dass man sich hie und da mit den anderen Schatzsuchern beraten muss, wo die Reise hingehen soll. (INTERVIEW: Christian Schachinger, 27.7.2023)