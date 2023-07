Die 23-jährige Ausnahmestürmerin aus Sambia musste vergangenes Jahr beim Afrika-Cup wegen eines vielkritisierten "Geschlechtsüberprüfungsverfahrens" zusehen. Bei der WM in Australien und Neuseeland darf sie spielen. Dabei wäre Banda fast Boxerin geworden

Über die größten Schwierigkeiten ihrer Karriere will Barbra Banda nicht mehr sprechen – und damit meint sie nicht das Abschneiden bei der aktuellen Fußball-WM in Australien und Neuseeland. Sambias WM-Premiere wird nach zwei 0:5-Niederlagen gegen Japan und Spanien nach der Gruppenphase enden. In der abschließenden Partie gegen Costa Rica kann Kapitänin Banda noch einmal ihr unbestrittenes Talent auf der größten Bühne unter Beweis stellen.

Schweigen will die Ausnahmestürmerin hingegen, wenn es um den Afrika-Cup 2022 geht: "Das Thema ist erledigt, was war, das war. Mir wäre es lieber, wenn Sie mich zum Beispiel zu meiner Charity-Arbeit in meiner Heimat befragen", sagte Banda kurz vor der WM dem englischen Guardian.

Die Kupferkönigin

Banda ist die Ausnahmeerscheinung der "Copper Queens", der Kupferköniginnen, wie das sambische Fußballnationalteam der Frauen auch genannt wird. Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 zeigte sie mit zwei Hattricks auf, der nächste große Coup hätte beim Afrika-Cup 2022 folgen sollen. Nur, Banda durfte nicht mitspielen: Der afrikanische Verband CAF soll den teilnehmenden Ländern verpflichtende "Geschlechtsuntersuchungen" vorgeschrieben haben, Bandas Testosteronwerte waren Berichten zufolge überhöht, die Causa artete im Chaos aus. Human Rights Watch kritisierte die Untersuchungen als "grobe Menschenrechtsverletzung, weil sie stigmatisierend, stereotypisierend und diskriminierend sind". Die Fifa hat andere Regeln, Banda durfte zur WM.

Banda kam 2000 als zweites von sechs Kindern in Lusaka auf die Welt. Sportlich fuhr sie einst zweigleisig: Neben dem Fußball war das Boxen die große Alternative. Von ihren fünf Profikämpfen gewann sie vier durch K. o. und einen nach Punkten. "Ich habe versucht, beides zu verbinden, musste mich aber entscheiden", sagte sie einst.

Nachdem ihr ein Profivertrag beim spanischen Klub EDF Logroño angeboten wurde, war die Entscheidung gefallen. Nach zwei Saisonen wechselte die Stürmerin 2020 zu Shanghai Shengli nach China. Sie war mit einer Ablösesumme von rund 300.000 Dollar eine der teuersten Spielerinnen überhaupt.

2021 gründete Banda in ihrer Heimat die Barbra Banda Foundation, die Frauen und Mädchen in Sambia in Fragen der wirtschaftlichen Ungleichheit, geschlechtsspezifischer Gewalt und mangelnder Chancengleichheit unterstützt. (Andreas Hagenauer, 27.7.2023)