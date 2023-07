Der Fake-Boss Glorbo spukt durch "Destiny 2". Bungie

Glorbo ist der Schrecken aller "World of Warcraft"-Spieler. Der Endboss ist nicht nur unglaublich schwer zu finden, sondern auch ein echt harter Gegner. Auch in "Destiny 2" wartet der Tod in Form von Glorbo auf die Spielerinnen und Spieler, zum Glück ist er gut versteckt. Derartige Meldungen machten jüngst auf einschlägigen Gamingseiten die Runde. Das Problem: Glorbo gibt es nicht. Die Community hat ihn erfunden, um zu beweisen, dass KI-generierte Seiten ungefiltert Falschmeldungen generieren.

In der Vorwoche tauchte Glorbo erstmals in einem Subreddit, also einer Art Forum auf Reddit, auf. Die Userinnen und User begannen, über den fiktiven Charakter Glorbo zu posten. Dieser sei ein Endgegner, der besonders schwer zu finden sei, wurde da behauptet. KI-Artikel-Generatoren sprangen auf die Vielzahl an Postings an und generierten daraus eine Newsmeldung. Plötzlich erschienen Geschichten über Glorbo auf Seiten wie "Techbriefly". Darin wurde behauptet, die Spielerinnen und Spieler würden "sehnsüchtig auf die Änderungen warten, die Glorbo in das Spiel bringen wird". Die Community fand das naturgemäß sehr lustig, hatte man doch mit Schmäh die Schwächen von KI aufgezeigt und dass es ein Fehler ist, sich blind auf KI-Systeme zu verlassen.

KI-Seiten generierten ganze Artikel basierend auf dem Unsinn der Community. Screenshot Techbriefly/DER STANDARD

Doch wer jetzt glaubt, das sei den Macherinnen und Machern von KI-Seiten eine Lehre gewesen, irrt sich. Denn in dieser Woche tauchte Glorbo erneut auf, das Spektakel wiederholte sich, und Glorbo feierte seine Wiederauferstehung. Diesmal spukte der erfundene Charakter durch den Loot-Shooter "Destiny 2". Die Geschichte war praktisch identisch mit jener aus der "World of Warcraft"-Community.

Echte Diskussion, erfundene Fakten

"Ich möchte nur sagen, dass der neue geheime Glorbo-Boss der beste Inhalt ist, den ich seit langem gespielt habe", postete ein User und schwärmte von der Spielmechanik des Gegner. Außerdem forderte er das Entwicklerstudio Bungie auf, endlich den Quacken-Boss aus dem Ententeich einzuführen. Der Scherz verselbstständigte sich: Die Community lobten Glorbo, andere beschwerten sich über Spoiler, und einige fragten, wie man an Glorbo herankommt – das alles wirkte also wie eine "echte" Diskussion zu einem typischen Videospiel auf Reddit. Wieder andere posteten absoluten Unsinn: Ein Spieler machte sich über andere lustig, weil sie erst jetzt auf Glorbo aufmerksam wurden. "Seit wir den ersten geheimen Boss, Glubglub, in der Season von 'Tokyo Drifter' gefunden haben, gab es immer mehr Hinweise darauf, dass er einen Bruder hat", war da zu lesen. Außerdem gab es noch einen fingierten Streit darüber, ob nun Quacken oder Glorbo der bessere Endgegner sei.

KI übernahm die Geschichte ein zweites Mal

Auf die Vielzahl an Postings schlug der Algorithmus der KI-Seite an, und der News-Generator saugte sämtliche Falschinfos auf – zum zweiten Mal wohlgemerkt. Plötzlich erschien ein Leitfaden, wie man Glorbo in "Destiny 2" findet, wie "PC Gamer" berichtet. Selbst die Zitate von den Reddit-Userinnen und -Usern wurden übernommen. Der Leitfaden ist sehr gründlich und erklärt, wie man angeblich beide Ellbogen und den linken Oberschenkel des Bosses freilegen muss, bevor man die Begegnung mit Summumah beginnt, und wie man dann alle Überreste mit Tiefsicht untertaucht, bevor man den Tiefsicht-Buff der Stufe drei erhält, mit dem man zum Schlachtfeld von Glorbo hinabsteigen kann. Das alles ist freilich völliger Unsinn, dennoch war die Geschichte bis Donnerstag online.

Die gute Nachricht: Microsofts Bing auf Basis von ChatGPT erkennt Glorbo immerhin als Falschmeldung. Auf Reddit wird indes schon spekuliert, wo Glorbo erneut auftauchen wird. Alles deutet auf seine Wiedergeburt in "Diablo 4" hin. (pez, 27.7.2023)