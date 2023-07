Auch die Prognose für das Gesamtjahr 2023 fällt laut dem Unternehmen positiv aus. imago images/Patrick Scheiber

Wien/Graz – Der steirische Anlagenbauer Andritz hat im ersten Halbjahr bei Gewinn und Umsatz deutlich zugelegt. Das Konzernergebnis lag mit rund 227 Millionen Euro fast 36 Prozent über dem Vorjahreswert, heißt es in einer Aussendung vom Donnerstag. Der Umsatz wurde um 24 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro gesteigert. Das Unternehmen bestätigt zudem seine Prognose für das Gesamtjahr 2023: Sowohl Umsatz als auch Gewinn sollen "deutlich über dem Niveau von 2022 liegen".

"Trotz der schwächer werdenden Konjunktur und der steigenden Zinsen hat sich unsere Projektaktivität auf einem guten Niveau behauptet", so der Vorstandsvorsitzende der Gruppe, Joachim Schönbeck. Das operative Ergebnis (EBITA) legte zwischen Jänner und Juni im Jahresvergleich um 21,7 Prozent auf 332,6 Millionen Euro zu. Die EBITA-Marge betrug 8,1 Prozent.

Mehr Aufträge

Am deutlichsten zum Umsatzplus beigetragen hat die Hydro-Sparte (+30 Prozent). Dazu beigetragen haben dürfte auch der Auftrag für das Wasserkraftwerk Luang Prabang in Laos, der im zweiten Quartal heuer verbucht wurde. Es ist laut Andritz eines der größten Wasserkraftwerke, das das Unternehmen jemals ausgestattet hat. Am Dienstag war zudem bekannt geworden, dass Andritz in Finnland einen Auftrag für eine Anlage zur Produktion von Wasserstoff an Land gezogen hat.

"Wichtiger Wachstumstreiber bleiben die Produkte zur nachhaltigen Transformation auf Kundenseite", heißt es vom Unternehmen auch mit Blick auf die Großaufträge in Laos und Finnland. Der Auftragsstand betrug Ende Juni 10,57 Milliarden Euro, ein Zuwachs von fast sechs Prozent gegenüber dem 30. Juni 2022. Der Auftragseingang lag in den ersten sechs Monaten des Jahres dagegen mit 4,7 Milliarden Euro leicht (1,2 Prozent) unter dem Vorjahreswert.

Betrachtet man nur das jeweils zweite Quartal, gab es hingegen einen Zuwachs (+5,2 Prozent), wobei wiederum die Hydro-Sparte mit plus 63,4 Prozent dominierte. In absoluten Zahlen bleibt aber die Pulp-&-Paper-Sparte sowohl beim Umsatz als auch beim Auftragseingang der gewichtigste Geschäftszweig von Andritz. Per Ende Juni waren in der Konzerngruppe fast 30.000 Menschen beschäftigt. Ein Jahr zuvor hatte Andritz noch gut 27.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (APA, 27.7.2023)