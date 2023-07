Praktisch im Alleingang hat der Nationalpopulist Nigel Farage die Chefin einer der größten britischen Banken gestürzt und einen wichtigen Regulierungsaspekt der City of London verändert. Weil ihre Bank Natwest und sie persönlich die Unwahrheit über die Kontoschließung des früheren Ukip-Chefs gesagt hatten, musste Alison Rose in der Nacht zum Mittwoch zurücktreten. Am selben Tag verständigte sich die konservative Regierung von Premier Rishi Sunak mit den wichtigsten Banken des Landes auf eine neue Regelung. Zukünftig müssen die Firmen ihren Kunden eine Kontenschließung frühzeitig ankündigen und begründen, sagte City-Staatssekretär Andrew Griffith: "Die Meinungsfreiheit muss gewahrt bleiben, solange keine Gesetze verletzt wurden. Hoffentlich lernt die Branche aus diesem Fall."

Der Natwest-Konzern gehört zu den vier größten Banken des Landes. Das ursprüngliche Unternehmen war 2000 von der Royal Bank of Scotland (RBS) übernommen worden. Als RBS, damals die zweitgrößte Bank der Welt, im Finanzcrash 2008 vor der Pleite stand, wurde das Vereinigte Königreich mit 71 Prozent größter Aktienbesitzer. Das Kürzel RBS erwies sich auf Dauer als so vergiftet, dass vor drei Jahren der Konzernname in Natwest umgewandelt wurde. Noch immer hält der Staat knapp 39 Prozent der Anteile.

Natwest-Geschäftsführerin Alison Rose scheide in gegenseitigem Einvernehmen aus, teilte die Bank in der Nacht zum Mittwoch mit. REUTERS/SIMON DAWSON

Die Causa Farage

Vor vier Wochen ging Farage, 59, an die Öffentlichkeit: Die Natwest-Tochter Coutts, bekannt als Kreditinstitut der Königsfamilie, habe sein Konto ohne Begründung geschlossen. Dahinter dürften politische Gründe stecken, gab der einstige Brexit-Vorkämpfer zu verstehen. Der tagelangen Spekulation machte ein BBC-Bericht ein vorläufiges Ende: Gestützt auf eine "hochrangige Quelle mit Kenntnissen über den Sachverhalt" berichtete der angesehene Wirtschaftschefreporter Simon Jack des öffentlich-rechtlichen Senders, Farage habe die Voraussetzungen für ein Konto bei Coutts nicht mehr erfüllt. Kunden der feinen Firma müssten über Vermögen von mehr als einer Million Pfund verfügen.

Vergangene Woche dann der Paukenschlag: Farage veröffentlichte ein 40-seitiges Dossier, das für einen Coutts-Prüfausschuss erstellt worden war. Das Gremium prüft routinemäßig sogenannte "politisch exponierte Personen" (PEPs) auf ihre Eignung als Kunden, wie es international übliche Bankenregeln vorsehen. Damit sollen internationale Geldwäsche und andere Straftaten verhindert werden. Datenschutzbestimmungen zufolge können die Betroffenen die Herausgabe bankinterner Unterlagen verlangen.

Das Dokument unterstellte dem keiner billigen Beleidigung abholden Rechts-außen-Politiker – dem damaligen EU-Ratspräsidenten Herman van Rompuy attestierte er einst "das Charisma eines feuchten Waschlappens" – zusätzlich rassistische und sexistische Ansichten; zudem war gerüchteweise von "Verbindungen nach Russland" die Rede. Zusammengefasst: Der Kunde Farage habe eine Weltsicht, die "mit unserer Position als integrative Organisation nicht übereinstimmen".

Nigel Farage beklagte sich über politische Diskriminierung und machte geltend, er habe Schwierigkeiten, überhaupt ein Konto zu bekommen. Er erhielt Rückendeckung von der Regierung. REUTERS/NATHAN HOWARD

Geschäft "auslaufen lassen"

Am Ende der Prüfung entschied sich der Ausschuss aber gegen das sofortige Kappen der Geschäftsbeziehung. Vielmehr werde man diese "auslaufen lassen", wenn diesen Sommer die Laufzeit eines Hypothekenkredits auslaufen würde.

Letzteren Aspekt ignorierten die konservativen Londoner Medien, konzentrierten sich hingegen auf den BBC-Bericht und dessen Urheberschaft. Nachdem sich zu Wochenbeginn Wirtschaftsreporter Jack bei Farage entschuldigt hatte, bekannte Natwest-Chefin Rose Farbe: Sie persönlich habe dem BBC-Mann die mindestens unvollständige Charakterisierung des Falls zugespielt.

Dennoch sprach das Natwest-Board am Dienstag der CEO das Vertrauen aus. Erst als hochrangige Regierungsmitglieder, allen voran Finanzminister Jeremy Hunt, ihre Empörung der Presse mitteilten, kamen die Verantwortlichen zum vorhersehbaren Ergebnis. Um 1.29 Uhr morgens verbreitete die Natwest-Pressestelle die Nachricht, man habe sich "in beiderseitigem Einvernehmen" getrennt. Roses Interimsnachfolger wird das Vorstandsmitglied Paul Thwaite. Die 53-Jährige gab sich "stolz über die Fortschritte der Bank darin, Kunden, Familien und Firmen zu unterstützen".

Gekündigte Kredite

Das sehen Hunderte, womöglich Tausende von Betroffenen ganz anders. Schon seit Jahren geistern Geschichten über kleine Betriebe durch die britischen Medien, denen Natwest mehr oder weniger über Nacht den Kredit gekündigt hatte. Eine entsprechende Facebook-Gruppe zählte vergangenes Wochenende bereits mehrere Hundert Teilnehmer. Der BBC berichtete die konservative Publizistin Alexandra Tolstoy am Mittwoch über ihren eigenen Fall: Die Bank habe nicht nur ihr Konto geschlossen, sondern jede Begründung abgelehnt.

Rose hat ihre gesamte Berufslaufbahn im Unternehmen verbracht und galt bisher als Vorzeigefigur in der immer noch stark von Männern dominierten Londoner City. Weil sie immer wieder zu Frauenthemen öffentlich aufgetreten war, erhielt sie zu Jahresbeginn den Ritterschlag zu "Dame Alison". Ihre Jahresbezüge betrugen zuletzt umgerechnet 6,1 Millionen Euro.

Aktie fällt

An der Londoner Börse fiel die Natwest-Aktie am Mittwoch um knapp vier Prozent, auch andere Bankpapiere gaben nach. Der "Financial Times" zufolge sind große Aktionäre des Unternehmens unzufrieden mit Chairman Howard Davies und dessen Vorgehen in der Farage-Affäre. Der erfahrene Manager musste 2011 als Chef der London School of Economics (LSE) zurücktreten, weil sich die Universität gegen Millionenspenden in allzu große Nähe des früheren libyschen Diktators Muammar Gaddafi begeben hatte. Kürzlich hatte der 72-Jährige seinen Rückzug vom Posten des Chairman bis Mitte nächsten Jahres angekündigt.

Der Finanzbranche dürfte jetzt eine Flut von Auskunftsbegehen ehemaliger Kunden ins Haus stehen. Man wolle "das Vertrauen der Öffentlichkeit" möglichst rasch wiederherstellen, teilten die Vertreter der sechs Unternehmen – neben Natwest auch HSBC, Lloyds, Barclays, Nationwide und Santander – nach ihrem Gespräch mit Staatssekretär Griffith mit. (Sebastian Borger aus London, 27.7.2023)