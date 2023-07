Die ukrainische Regierung hat ihre Ankündigung wahr­gemacht und die Sense Bank verstaatlicht – die zehntgrößte Geschäftsbank des Landes. Besser bekannt war oder ist das Institut unter seinem vorherigen Namen Alfa Bank Ukraine, den es aber Ende 2022, nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine, in Sense Bank geändert hatte.

Rechtlich verbunden war die ­ukrainische Alfa bzw. Sense Bank nicht mit dem gleichnamigen russischen Institut, hatte aber die gleichen Eigentümer, allen voran den in der Ukraine geborenen russisch­-israelischen Milliardär Michail Fridman. Er steht wegen seiner engen Kontakte zum Kreml unter west­lichen Sanktionen. Die Ukraine stellte Fridman im Oktober 2022 unter Sanktionen und fror sein Vermögen ein. Fridman bezeichnete den Ukrainekrieg öffentlich als Tragödie.

Neuer Vorstand, neuer Aufsichtsrat

Gegründet wurde das Institut 1993 und hatte den Hauptsitz in Kiew. Ab 2001 firmierte das Institut als Alfa Bank, 2006 transferierte die Alfa Bank Russland ihre Anteile in die Holdinggesellschaft ABH ­Ukraine Limited.

Die Sense Bank gehörte zuletzt mehrheitlich der ABH Holdings S.A., an der Fridman knapp 33 Prozent hält. Auch der Rest der Anteile gehörte russischen Geschäftsleuten. Am Montag seien alle Anteile an den Staat transferiert worden, zitierte Reuters aus einem Statement eines installierten Sicherungsfonds.

Bereits im April hatte die ­ukrainische Zentralbank die Eigentümergesellschaften ABH Financial Limited und ABH Ukraine Limited als "dubios" deklariert und ihre Stimmrechte für die Sense Bank (hundert Prozent) zeitlich befristet blockiert. In der Vorwoche dann wurde die Übernahme durch den Staat in die Wege geleitet, am 21. Juli war es so weit, und die Regierung verstaatlichte das Institut, das zuletzt rund drei Millionen Einleger hatte. Diesen Montag bekam die Bank, die 2019 mit der Ukrsotsbank fusioniert hatte, einen neuen Vorstand und Aufsichtsrat. Mit der Verstaatlichung will Kiew den russischen Einfluss auf seine Wirtschaft weiter eindämmen.

Schlaff war indirekt beteiligt

Vorübergehend war – indirekt – auch der österreichische Investor und Unternehmer Martin Schlaff an der Alfa Bank beteiligt. Die ihm zuzurechnende liechtensteinische MSP-Stiftung kaufte sich Ende 2017 mit 9,9 Prozent in das Institut ein. Aufsichtsratschef wurde dann Ende Dezember der österreichische Investmentbanker Martin Schwedler, der unter anderem bei GE Capital und Raiffeisen Investment AG tätig war.

Die MSP-Stiftung hielt damals außerdem auch Anteile an der Si­gma Kreditbank AG in Liechtenstein und rund ein Viertel des Industriekonzerns RHI Magnesita NV. (gra, Reuters, 27.7.2023)