Dunkler Maschinist und strenger Chorführer: Regisseur Ulrich Rasche Tobias Kruse

Eine Bühne aus drei riesigen Drehscheiben. Darauf fünf kahle Säulen. Jetzt, eine Woche vor der Premiere, schaut die Sudhalle auf der Perner-Insel in Hallein noch ziemlich unwirklich aus. Das Grüppchen an Schauspielern und Technikern wirkt beinahe verloren. "Warten Sie nur, bis Sie das Ganze in Aktion erleben", flüstert der Assistent: "Die Bühne wird dann zum Raumschiff."

Zum zweiten Mal inszeniert Ulrich Rasche bei den Salzburger Festspielen. 2018 war es noch das Landestheater, auf dessen überschaubare Bühne er seine verstellbaren Drehscheiben installieren ließ. Darauf zu sehen: Aischylos’ Perser, mit vor Kraft strotzenden Männerchören, die marschierten und skandierten und nicht und nicht stillstehen wollten. Der Mensch: ein Teilchen in einer übermächtigen Maschinerie. Die Inszenierung wurde mit einem Nestroy ausgezeichnet.

Erstes Gutmenschen-Stück

In diesem Jahr ist es Lessings Aufklärungsstück Nathan der Weise, das Rasche auf die weitaus größere Bühne auf der Halleiner Salzachinsel wuchtet. Ein Lehrstück über Toleranz und Friede zwischen den Religionen. Oder wenn man es etwas despektierlich ausdrücken möchte: eines der ersten Gutmenschen-Stücke der Dramengeschichte. Wie das zum dunklen Maschinisten und strengen Chorführer unter den Theaterregisseuren passt? Sehr gut, sagt Ulrich Rasche und räumt erst einmal mit einigen Vorurteilen auf.

Etwa dass die monumentalen Laufbänder und riesigen Drehscheiben noch immer das Markenzeichen seiner Inszenierungen wären. "Da haben Sie etwas verschlafen", sagt Rasche, "Maschinen spielen in meinem Theater in den vergangenen Jahren eine untergeordnete Rolle." 2019, als Rasche mit Euripides’ Bakchen die Ära Kušej am Burgtheater eröffnete, war das noch anders. Damals betäubten die komplizierte Hydraulik, die gegen Laufbänder anrennenden Choristen, die durch die Lüfte schwebenden Darsteller Ohren und Augen. 350.000 Euro soll das Bühnenbild gekostet haben. Das immer noch luxuriös ausgestattete Burgtheater geriet (ebenso wie die Arbeitsbeziehung zu Intendant Martin Kušej) damals an seine Grenzen.

Ein erstes Probenbild vom Salzburger "Nathan"

Mittlerweile hat Rasche am Deutschen Theater in Berlin 4.48 Psychose von Sarah Kane oder Leonce und Lena von Georg Büchner inszeniert, also Stücke, in denen stärker die Psychologie von Figuren als deren Getriebensein durch kollektive Mächte im Vordergrund steht. Wurde Rasche während der Pandemie etwa zum Charakterregisseur, zum Seelensezierer? So weit sollte man dann doch nicht gehen.

Mit freudestrahlendem Gesicht steht der aus Bochum stammende Regisseur auf der Bühne in Hallein und erklärt die Technik: Die Drehscheiben können in unterschiedliche Richtungen rotieren, in die Säulen sind Leuchtkörper integriert, die Wände aus Licht erzeugen. In die Höhe fahren, schränkt Rasche aber ein, könne man die Scheiben diesmal nicht. Laufbänder sind auch keine zu sehen. So viel zu Rasches Fokus auf Psychologie und nicht auf Technik.

Valery Tscheplanowa (hinten) spielt in Salzburg den Nathan

Womit wir beim zweiten Missverständnis wären, das der 54-Jährige aus der Welt schaffen möchte, nämlich jenes, dass ein Regisseur wie er, der in erster Linie an der Reibung von Individuum und Kollektiv interessiert ist, mit einem Aufklärungsstück wie dem Nathan wenig anzufangen wüsste. Bereits 2016 inszenierte Rasche am Residenztheater Schillers Räuber und bescherte damit Martin Kušej einen der größten Erfolge seiner Münchner Intendanz. Es war eine finstere Arbeit, eine, die von der Kehrseite der Aufklärung erzählte.

Genau darauf wird man sich auch beim Nathan einstellen müssen, in dessen Mittelpunkt bekanntlich die Ringparabel steht, die der alte, reiche Jude Nathan dem Sultan erzählt, als dieser ihn fragt, welche Religion die "einzig wahre" sei. Ein Plädoyer für Toleranz, fast zu schön, um wahr zu sein. "Ich möchte in meiner Inszenierung die Kritik an der Aufklärung mitdenken", sagt Rasche: "Wer spricht, wenn von Toleranz die Rede ist, wer bestimmt, was toleriert wird und was nicht." Rasche will mit Lessing fragen, ob hinter Toleranzgedanken nicht auch wieder Absolutheitsansprüche stehen und was das für den Umgang etwa mit Minderheiten bedeutet.

Weiblicher Nathan

Den Nathan wird Valery Tscheplanowa spielen, die ehemalige Salzburger Buhlschaft und langjährige Rasche-Komplizin, die kurzfristig für die erkrankte Judith Engel eingesprungen ist. Oder wie es Rasche ausdrückt: "Der Nathan ist bei uns kein alter weißer Mann."

Überhaupt wird man sich auch abseits der Besetzung des Nathan mit einer Frau auf einige Überraschungen einstellen müssen: Das Stück wurde deutlich gekürzt, die christlichen Figuren gehen im Chor auf, Antisemitismus in der Aufklärung wird zum Thema gemacht. Wer jemals eine Rasche-Inszenierung gesehen hat, wird sich über diese Eingriffe in die Stückvorlage nicht weiter wundern.

So überwältigend Rasches physisches Theater und sein Umgang mit Technik sind, so intellektuell und kommentierend ist sein Zugang zu Stoffen. Die leisen Passagen sind bei Rasche mindestens genauso wichtig wie die lauten, die Arbeit an und mit Sprache ist das Herzstück jeder seiner Inszenierungen – und das, obwohl die einzelnen Stimmen oftmals in Chören verschwinden und es stärker um Sprache als um ihre Sprecher geht. Doch Missverständnisse ist Rasche gewöhnt. Auch in Salzburg werden wieder einige neue dazukommen. Ab 28. 7.