Ein ORF-Team wurde nach dem Rammstein-Konzert angegriffen. Screenshot, ORF-TVThek

Ungeachtet einer Protestkundgebung gegen den Auftritt der momentan heftig diskutierten deutschen Kultband Rammstein im Wiener Ernst-Happel-Stadion am Mittwoch blieb es im Vorfeld der Megashow bei verbalen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern und Gegnern der Gruppe.

Nach dem Event mit Sänger Till Lindemann, dem von mehreren Frauen sexuelle Übergriffigkeit vorgeworfen wird – was dieser explizit bestreitet –, kam es jedoch zu Attacken auf das berichtende ORF-Team. Popexperte Dietmar Peschl wurde vor laufender Kamera von einem Konzertbesucher zunächst beschimpft ("Ihr seids lauter Juden, Oida! Gfraster seids ihr. Scheiß ORF!") und dann angerempelt, wie die "ZiB" um neun Uhr zeigte. Auch eine Attacke auf die ORF-Kamerafrau ist hier festgehalten.

"Die Stimmung ist extrem aggressiv und aufgeheizt", so Peschl in der Liveschaltung in der "ZiB 3" am Mittwoch. "Die Kamera wurde beschädigt. [...] Da wurden Grenzen überschritten", unterstrich ORF-Journalistin Christine Baumgartner dazu in "Guten Morgen Österreich". (APA, 27.7.2023)