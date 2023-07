Der Start von Samsungs erstem Falthandy war vor fünf Jahren nicht unbedingt von Lobesfanfaren begleitet. Nachdem man im November 2018 ein zunächst namenloses Gerät mit dem neuen "Infinity Flex"-Display vorgezeigt hatte, enthüllte man selbiges im folgenden Februar als Galaxy Fold. Im April wurden erste Testgeräte an Medien ausgegeben, Ende des Monat war der Marktstart vorgesehen.

Selbigen sah man sich aber gezwungen zu verschieben, nachdem bei vielen Testern schon nach kurzer Verwendung das Display beschädigt war. Das Gerät drehte eine weitere Runde in Samsungs Hardware-Designabteilung. Mehrere Anpassungen später debütierte es schließlich im September mit eher gemischten Kritiken. Wirklich alltagstauglich sei das Falthandy, so der Tenor, auch in robusterer Form nicht.

Ein halbes Jahrzehnt ist aber eine lange Zeit in der Welt der Computertechnologie. Mit dem Z Fold 5 präsentierte Samsung auf dem kürzlich abgehaltenen Unpacked-Event einen Nachfolger, der dazu beitragen soll, dass die eigenen Falthandys beim Absatz jenes Niveau übertreffen, das einst die 2020 eingestellte Galaxy-Note-Reihe erreichte. Ob dieser kommerzielle Erfolg gelingt, bleibt abzuwarten. Im Hands-on erweckt das Fold 5 aber zumindest den Eindruck, dass Samsungs großes Foldable mittlerweile "erwachsen" und alltagsreif ist.

Das Fold 5 im ausgefalteten Zustand. DER STANDARD/Pichler

Gute Displays

Im gefalteten Zustand misst das Gerät 154,9 x 67,1 x 13,4 Millimeter, vollständig aufgeklappt sind es 154,9 x 129,9 x 6,1 Millimeter. Damit fällt es schmaler aus als sein Vorgänger. Das Gehäuse ist gemäß IPX8-Zertifizierung wasserdicht. Laut Herstellerangabe soll es 30 Minuten bei einer Süßwassertiefe von 1,5 Metern schadlos überstehen können. Das Gewicht des Geräts liegt bei 254 Gramm.

Zum Einsatz kommen zwei Displays. Außen findet sich ein 6,2-Zoll-Bildschirm (2.316 x 904 Pixel). Öffnet man das im Stile eines Buches gefaltete Telefon, so offenbart sich innen ein 7,6-Zoll-Bildschirm in nahezu quadratischem Format (2.176 x 1.812 Pixel) wie ein kleines Tablet. In beiden Fällen kommt ein Amoled-Panel zum Einsatz, das kräftige Farben und Kontraste bietet. Der Innenbildschirm liefert gemäß Datenblatt eine Helligkeit von maximal 1.750 nit (HDR), außerdem versteht er sich mit aktiven Eingabestiften wie dem S Pen.

Das Fold 5 im "Zeltmodus", mit dem sich etwa die Kamera stabilisieren lässt. DER STANDARD/Pichler

Weitere Spezifikationen: Bluetooth 5.3, Wifi 6E, NFC sowie 5G-Support und DualSIM, wobei sich wahlweise entweder zwei NanoSIMs verwenden lassen oder eine NanoSIM plus die integrierte eSIM. Der USB-C-Port des Geräts beherrscht USB 3.2. Der 4.400-mAh-Akku kann mit bis zu 25 Watt Leistung darüber oder mit bis zu 15 Watt drahtlos aufgeladen werden.

Neues Scharnier

Zum Einsatz kommt bei diesem Foldable das auch beim Flip 5 genutzte, neue Scharnier, dank dem es nun möglich ist, beide Seiten des faltbaren Bildschirms beim Schließen aufeinanderrasten zu lassen – ganz ohne Loch, das als Schmutzfalle fungiert. Die Konstruktion hält den Bildschirm auch gut in beliebigen Neigungswinkeln, wenn man das Handy etwa aufstellen will wie einen kleinen Laptop.

Der Fingerabdruckscanner ist in den Ein/Aus-Schalter auf der rechten Geräteseite integriert und reagiert sehr flott. In gefaltetem Zustand ist das Z Fold 5 gut mit einer Hand zu halten, aufgrund seiner länglichen Form ist es aber nur beschränkt einhändig zu bedienen. Ausgeklappt kommt man um den Einsatz beider Hände freilich gar nicht herum.

Das Fold 5 im "Laptopmodus". DER STANDARD/Pichler

Die Stifteingabe funktionierte im Kurztest auch problemlos und ohne sichtbare Verzögerung. Auch die Faltstelle des Displays, die minimal uneben und unter den meisten Lichtbedingungen kaum bis gar nicht sichtbar ist, stört nicht weiter beim Schreiben oder Zeichnen. Hat man aber keinen Untergrund, auf den man das Fold 5 währenddessen ablegen kann, braucht es ein bisschen Eingewöhnung, um den Tablet-Formfaktor zu "bändigen". Achtung: Der Stift ist nicht im Kaufpreis enthalten, wer ihn nebst einem praktischen Cover mit Verstauungseinschub haben will, muss weitere 100 Euro dafür ausgeben.

Ersteindruck von Kamera und Performance

Als Unterbau kommt, wie auch beim Flip 5, der Snapdragon 8 Gen 2 "made for Galaxy" zum Einsatz. Benchmarks bescheinigen dem Gerät Ergebnisse im Spitzenfeld aktueller Flagships und zumindest Browsen, Kamera und die Notiz-App sind keine Herausforderung für den Chip. Ob es sich auch bei längerfristiger, stärkerer Beanspruchung gut schlägt, wird in der ausführlichen Rezension herauszufinden sein.

Testfoto bei Tageslicht. DER STANDARD/Pichler

Im Gegensatz zu diesem basiert das Hands-on aber bereits auf einem Testgerät, was auch erste Eindrücke der Kamera ermöglicht. Hier setzt Samsung auf ein Trio auf der Rückseite aus Weitwinkel (50 MP), Tele (10 MP) sowie Ultra-Weitwinkel (12 MP, 123 Grad Erfassungsbereich). Dazu kommt eine über dem Außenbildschirm sitzende 10-MP-Selfiekamera. Aber auch innen gibt es eine Frontkamera, die unter dem Bildschirm versteckt ist und 4 MP liefert. Ausgeklappt lässt sich aber auch einfach die Hauptkamera für Selfies heranziehen.

Ein Bild bei Tages- und eines bei Kunstlicht sehen in Sachen Detail- und Farberfassung ordentlich aus, gerade das bei guten Bedingungen aufgenommene Bild ist aber stellenweise etwas stark nachgeschärft. Aufgefallen ist aber auch ein kleiner Fehler. Nutzt man im "entfalteten" Modus die Kamera und wechselt in andere Apps, so kann es beim Wiederaufrufen der Kamera passieren, dass das Drücken von Schlachtflächen auf einmal keinen Effekt mehr hat. In dem Fall muss man die Kamera-App komplett schließen und neu starten.

Testfoto bei Kunstlicht. DER STANDARD/Pichler

Vorläufiges Fazit

In Summe hat Samsung das Rad – oder Faltdisplay – mit dem Galaxy Z Fold 5 wohl nicht neu erfunden, aber gute Iterationsschritte gesetzt. Allen voran ist hier das neue Scharnier zu nennen, das ein leichteres Verstauen des Handys ohne Dreckansammlungen erlaubt. Dazu wurde das Gehäuse insgesamt kompakter, und es wurde ein erwartbares Hardwareupgrade durchgeführt.

Wie auch beim Flip 5 kann man die Hauptkameras für Selfies nutzen. DER STANDARD/Pichler

Wie viel Sinn die Anschaffung ergibt, wird sich für viele Kunden daraus entscheiden, wie gut verschiedene Apps das Faltdisplay auszunutzen wissen. Samsungs eigene Programme sind natürlich vorbereitet, und auch Android als Betriebssystem wird zunehmend für derlei Einsatz erweitert. Denkbare Zielgruppe sind wohl auch ehemalige Galaxy-Note-Fans, die gerne mehr Bildschirmplatz zur Verfügung hätten, ohne ein separates Tablet mitzuschleppen. Denn von einem Stift, der extra angeschafft werden muss, dürfte das Nutzungserlebnis erheblich profitieren.

Dazu muss man auch für das Handy selbst tiefer in die Tasche greifen als noch letztes Jahr. 1.899 Euro kostet die Option des Fold 5 mit 256 GB Onboardspeicher, 2.019 Euro die 12/512-GB-Edition mit 12 GB RAM. 2.259 Euro sind für die 12 GB/1-TB-Variante zu entrichten. (Georg Pichler aus Seoul, 28.7.2023)