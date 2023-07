Sie wollen wissen, was die Liebe noch für sie bereithält. Sechs Singles im Alter von 24 bis 83 Jahren präsentieren sich um 20.15 Uhr im ORF 2 bei den Liebesg’schichten und Heiratssachen.

Pensionistin Elfriede beschreibt sich als einen spirituellen und sinnlichen Menschen. Erotik ist für sie eng mit Zweisamkeit verbunden. Wasserzeichen würden gut zu ihr passen, "die Hörndl-viecher" sind eher nicht so in ihrem "Bereich". Nur ein Stier könnte es bei ihr probieren. Also aufgepasst, alle erotischen Wasserzeichen und Stiere.

Franz Siegfried aus Niederösterreich sucht eine Frau mit der er den Sommer in Kroatien verbringen kann ORF/Talk TV/Gustl Gschwantner

Es geht weiter heiß her. Der ehemalige Land- und Gastwirt Franz Siegfried sucht eine Frau, mit der er den Sommer im Campingwagen an der Adria verbringen kann. Ein Detail lässt der 83-Jährige zuerst noch aus – es handelt sich um einen FKK-Platz, immerhin "mit fünf Sternen". Die neue Frau an seiner Seite sollte durchaus dafür bereit sein. "Eine, die nichts mehr mit Erotik am Hut hat, braucht sich nicht melden", erklärt er. Gut, mehr müssen wir nicht wissen. Jedoch sehnt sich Franz Siegfried nicht nur nach Körperlichkeiten. Das Alleinsein "schmerzt" ihn, und er hofft auf eine Zukünftige, mit der er das Leben teilen kann.

Roswitha und Maria-Veronika betätigen sich gerne künstlerisch. Maria-Veronika sucht einen Optimisten. Die 67-Jährige hat bereits ein paar stürmische Beziehungen hinter sich, etwa mit einem Pariser. Patrick, der ein Wollgeschäft hat, wünscht sich eine Frau, die "nicht ununterbrochen quasseln" muss. Der 24-jährige Lokführer Thomas will hoch hinaus im Leben. Er malt sich bereits eine Hochzeit aus und lädt prompt Kupplerin Nina Horowitz dazu ein. Dann kann man sich ja schon auf was freuen! (Eleni Ernst, 31.7.2023)

"Liebesg'schichten und Heiratssachen", 31.7., ORF 2, 20.15 Uhr