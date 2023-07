19.40 REPORTAGE

Re: Senioren am Steuer – Altersgrenze für den Führerschein? Ernst Przybilla ist Deutschlands ältester Fahrlehrer und gibt regelmäßig Schulungen für Seniorinnen und Senioren. Die Nachfrage ist immens. Bis 20.15, Arte

Versucht, Ruhe in einer UN-Schutzzone herzustellen: Jasna Đuričić als Dolmetscherin in "Quo vadis, Aida?", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Deblokada / Christine A. Maier

20.15 DRAMA

Quo vadis, Aida? (BIH/D/MNE 2020, Jasmila Žbanić) Die Lehrerin Aida (Jasna Đuričić) arbeitet während des Bosnienkrieges als Dolmetscherin für die Uno. Als die Truppen von General Mladić Srebrenica einnehmen, versucht sie ihren Mann und ihre Söhne zu retten. In Quo vadis, Aida? hat Jasmila Žbanić nach ihrem mit dem Goldenen Bären prämierten Debütfilm Esmas Geheimnis – Grbavica (2006) erneut die Traumata des Bosnienkrieges zu einem aufwühlenden Spielfilm verarbeitet. Zu sehen aus Anlass des Jahrestages des Völkermordes von Srebenica im Juli 1995. Bis 21.55, Arte

20.15 KRIMIS

Schimanski Anlässlich des 85. Geburtstags des im Jahr 2016 verstorbenen Schauspielers Götz George zeigt ORF 3 den Deutschen zweimal in seiner Paraderolle als Duisburger Hauptkommissar: zuerst in Schimanski muss leiden mit Christiane Hörbiger, dann um 21.50 in Schimanski – Blutsbrüder mit Christoph Waltz. Bis 23.25, ORF 3

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – In tödlicher Mission (For Your Eyes Only, GB/USA 1981, John Glen) ­Roger Moores vielleicht bester Einsatz als James Bond mit einer unvergleichlich coolen Carole Bouquet und einem Finale in einem Meteora-Kloster. Das Vorgänger-Abenteuer Moonraker, das den britischen Parade­agenten ins Weltall führte, gibt’s im ­Anschluss zu sehen. Bis 23.00, ProSieben

21.55 DOKUMENTATION

Die Versace-Saga Ende der 70er-Jahre gründete Gianni Versace ein kleines Familienunternehmen, das binnen weniger Jahre ein global agierendes Modeimperium werden sollte. Die Dokumentation zeichnet Ruhm und Tragödien der Familie Versace nach.

Bis 22.50, Arte

22.25 MAGAZIN

Manhunter – Roter Drache (USA 1986, Michael Mann) Der inhaftierte Serienmörder Dr. Hannibal Lecktor vor dem Schweigen der Lämmer: Bereits 1986 konfrontierte der ­große Kino-Stilist Michael Mann den hochintelligenten Kriminellen mit einem Ermittler (William Petersen), der seinen Job eigentlich an den Nagel hängen wollte, ­stattdessen aber bald selbst in Gefahr gerät. Bis 0.15, 3sat

0.00 SCIENCE-FICTION

Die totale Erinnerung – Total Recall (USA 1990, Paul Verhoeven) Arnold Schwarzenegger träumt im Jahr 2084 als Bauarbeiter von einem anderen Leben auf dem Mars und lässt sich zur virtuellen Wunscherfüllung die entsprechenden Erinnerungen einpflanzen. Danach ist nichts mehr wie vorher. Meisterregisseur Paul Verhoeven (Basic Instinct) übersetzte eine Kurzgeschichte von Philip K. Dick in einen ideenreichen, vielschichtigen Science-Fiction-Thriller. Bis 1.50, ORF 1