Paypal-CEO Peter Thiel (links) und Gründer Elon Musk im Jahr 2000. AP/PAUL SAKUMA

Aus der Marke Twitter wird also X. Nicht nur hat Elon Musk die Umbenennung in einer nicht einmal 24-stündigen Aktion durchgezogen, er griff auch auf ein Logo zurück, das er wohl gar nicht markenrechtlich schützen kann. Es handelt sich nämlich um ein Unicode-Zeichen, das vor allem in der Mathematik häufig verwendet wird. Dazu kommen noch rechtliche Probleme mit Meta und Microsoft, die beide ihrerseits einen Anspruch auf den Buchstaben erheben. Völlig ungeklärt, ist die Frage, wie man den Vorgang des Postens künftig nennt. "Twittern" und "tweeten" stehen bereits in den Wörterbüchern dieser Welt. Ob es "xen" jemals dorthin schafft, darf bezweifelt werden. Elon Musk ist das egal, er ist auf dem Weg zur Alles-App wie Wechat, auch wenn Tiktok in dem Rennen die Nase vorn hat.

Testen Sie Ihr Wissen!

Hat Elon Musk also stolpernde und überhastete Rebrands erfunden? Bei weitem nicht. Im großen Quiz über Firmenumbenennungen beleuchten wir über 100 Jahre Technikgeschichte, Rebrandings, mehr oder wenig freiwillige Namensänderungen und völlig verrückte Aktionen mancher CEOs. Doch haben Sie das Zeug zur Markenevangelistin oder reicht es nur zur Praktikantin im Büro für Traditionsbewahrung? Testen Sie Ihr Wissen und finden Sie es heraus! (red, 29.7.2023)