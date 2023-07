Ein Drogendealer, eine Sexarbeiterin und ein Zuhälter. Es ist ein eher ungewöhnliches Trio, das sich in They Cloned Tyrone, zu sehen derzeit auf Netflix, mit einer Verschwörung der Re­gierung konfrontiert sieht. Als potenzielle Retter vor dem Bösen und ausgemachte Sympathieträger rangieren die drei in der Kriminellenhierarchie eher weiter unten. John Boyega laboriert als nachdenklicher Dealer am Tod seines Bruders, Teyonah Parris will als Yo-Yo nach dem Ausstieg aus ihrem Gewerbe an die Uni, und Jamie Foxx hat als Pimp Slick Charles bessere Zeiten hinter sich, vor allem aber die Lacher auf seiner Seite.

Bekommen es mit einer Verschwörung zu tun (von links): Jamie Foxx als Slick Charles, Teyonah Parris als Yo-Yo und John Boyega as Fontaine. Parrish Lewis/Netflix

Bevor Titelheld Tyrone über einen Klon seiner selbst stolpert und es mit immer wahnwitzigeren Machenschaften zu tun bekommt, gibt es realistisch-grimmige Einblicke in The Glen, das afro­amerikanische Viertel, in dem das Trio lebt. Dass ausgerechnet marginalisierte Menschen als Versuchskaninchen herhalten sollen, ist hier natürlich kein Zufall. Wie etwa Jordan Peele in Get Out verbindet auch Juel Taylor in seinem erstaunlichen Regiedebüt They Cloned ­Tyrone Thriller- und Science-Fiction­-Elemente gekonnt mit Sozialkritik. Wie nebenbei werden Fragen zu Rassismus und Konsumwahn aufgeworfen.

They Cloned Tyrone | Official Trailer | Netflix

Dass das alles eine recht vergnügliche Angelegenheit bleibt, liegt vor allem an der Chemie des aus unterschied­lichen Temperamenten zusammengesetzten unheiligen Trios. Hinzu kommt die nicht zu übersehende Liebe des Regisseurs zu den Blaxploitation-Filmen der 1970er-Jahre. Hier wird so viel aufgetischt, dass man sich umgekehrt wie bei vielen aktuellen, allzu viel Zeit fressenden Serien wünscht, der zweistündige Film wäre als Miniserie realisiert worden. (Karl Gedlicka, 30.7.2023)