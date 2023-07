Karl Nehammer auf Servus TV, Puls 4-Doku zum Todestag von Lisa-Maria Kellermayr; ORF-Radios verlieren Marktanteile, bei Reichweite stabil – Private legen zu; nach Freispruch für Kevin Spacey: Am Ende gibt es nur Verlierer

STANDARD-Übersicht: Österreichs größte Medienhäuser 2023 – vor dem Umbruch - Ab 2024 sichern ein "ORF-Beitrag" und neue Streamingmöglichkeiten den Marktbeherrscher ORF ab. Private Medienhäuser müssen schon 2023 massiv sparen

Konzert in Wien: Attacken auf ORF-Team nach Rammstein-Konzert, Polizei prüft - Popexperte Dietmar Petschl wurde beschimpft und angerempelt, Empörung bei Presseclub Concordia, Grünen, SPÖ, ÖVP und Neos

Ein ORF-Team wurde nach dem Rammstein-Konzert angegriffen. Screenshot: ORF-TVThek

TV-Tagebuch: Kanzler Nehammer greift auf Servus TV grünen Koalitionspartner an - ÖVP-Chef sieht Herbert Kickl weiter als "Sicherheitsrisiko" und trifft Andreas Babler im August

Doku zum Todestag von Lisa-Maria Kellermayr: "Sie war immer die Lisa" - Die Dokumentation "Der Fall Kellermayr – Mit tödlichen Grüßen" ist um 20.15 Uhr auf Puls 4 und auf Joyn zu sehen

Freispruch für Kevin Spacey: Am Ende gibt es nur Verlierer - Hollywoodstar Kevin Spacey bleibt nach dem Freispruch ein freier Mann – beschädigt ist er wie alle anderen Teilnehmer des Sexualstrafverfahrens

Radiotest: ORF-Radios verlieren Marktanteile, bei Reichweite stabil – Private legen zu - Hördauer liegt bei 201 Minuten pro Tag – Verluste für Kronehit, Gewinne für 88.6

"Near Future" im Streaming mit "Black Mirror" oder "Paradise": Zukunftsgrusel mit Gegenwartsblick - Warum in naher Zukunft spielende Schreckensvisionen bei Millionen Menschen so beliebt sind

Switchlist: "Die Grundschullehrerin" und "Zeit der Unschuld", "Eco Spezial" über Putins Komplizen, "The Killing of a Sacred Deer" - TV-Hinweise für heute Abend.

Einen angenehmen Abend wünscht die Etat-Redaktion.