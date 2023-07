Verstoßen generierte Bilder gegen Urheberrechte, drohen KI-Nutzerinnen und -Nutzern Schadenersatzzahlungen. Sie können ihr Risiko aber minimieren. REUTERS/CARLOS BARRIA

Im Gastbeitrag erklärt Rechtsanwalt Manuel Wegrostek, wie KI-Nutzer das Risiko von Urheberrechtsverstößen verringern können.

Mittlerweile steht eine Fülle von KI-basierten Bildgeneratoren zur Auswahl. Mittels Eingabe eines Text-Prompts lassen sich damit unkompliziert und rasch hochwertige Bilder erzeugen. Aber dürfen so erstellte Bilder (der „Output“) frei und für jeden Kontext verwendet werden? Können Prompt-Geber haftbar gemacht werden, wenn die KI in Rechte Dritter eingreift, ohne dass er oder sie es weiß?

Wem gehört der Output?

Über die Frage, ob der KI-generierte neue Output selbst ein Werk darstellt und jemand ein Urheberrecht daran halten kann, wurde bereits viel geschrieben (z. B. hier). Die kurze Antwort lautet: Die KI ist eine Maschine und kann kein Urheber sein, in den meisten Fällen haben auch der/die KI-Nutzerinnen und -Nutzer kein Urheberrecht. Die KI-Betreiberinnen erlauben die Nutzung meist weitgehend unter Open-Source-Lizenzen (z. B. Creative Commons).

Trotzdem sind auch die Rechte der Autorinnen und Autoren der Werke zu beachten, von denen die KI "gelernt" hat. Die Frage, ob die jeweiligen KIs überhaupt die große Zahl an Datensätzen existierender Bilder nutzen durften, um den Algorithmus zu "trainieren" (Deep Learning), beschäftigt bereits mehrere Gerichte. Zuletzt verklagte die amerikanische Comedian Sarah Silverman Open AI, also ChatGPT, wegen des Trainierens mittels ihrer Texte. Aber auch die Bildagentur Getty Images geht gerichtlich gegen Stability AI vor und wehrt sich gegen das "scraping" von Bilddateien durch die AI ohne Erwerb von Bildlizenzen. Besonders plakative Beispiele aus der Getty-Klage zeigen Outputs, bei denen sogar noch das "getty"-Wasserzeichen zu sehen ist.

Haften KI-Nutzer?

Müssen sich aber auch die KI-Nutzerinnen und -Nutzer vor Urheberrechtsklagen fürchten? Für KI-generierte Bilder gilt, wie sonst auch im geistigen Eigentum, das Prinzip der verschuldensunabhängigen Haftung. Wer einen rechtsverletzenden Inhalt verbreitet, haftet auch dafür, unabhängig davon, ob er von der Unrechtmäßigkeit wusste.

KI-Nutzerinnen und Nutzer können unmöglich überprüfen, mit welchen Bildern die KI gefüttert wurde, von denen sie sich für den Output inspirieren ließ. Einen gewissen Einfluss hat natürlich der Prompt selbst: Ein Bezug auf bestehende Werke oder Schutzrechte (zum Beispiel Marken) kann das Risiko erhöhen. Ergänzt man einen Prompt um den Wortlaut "face in the style of Picasso’s Guernica" wird dies bei Erkennbarkeit wohl klar zu einer Verletzung führen.

Hingegen dürfen gutgläubige KI-Nutzerinnen und -Nutzer darauf hoffen, dass im Idealfall in jedes neue Output-Bild eine große Zahl an Inspirationen einfließen, ohne dass diese oder Teile davon eins zu eins kopiert werden. Was aber, wenn die KI ein neues Bild generiert, das zu viel von einem Werk nimmt oder es sogar kopiert? Wie viel ist zu viel? Im urheberrechtlichen Sinn bedeutet das – wann ist ein Werk eine freie Bearbeitung und wann eine abhängige Bearbeitung ("derivative work")?

Schwierige Abgrenzung

Bei der abhängigen Bearbeitung wird immer die Zustimmung des ursprünglichen Autors oder der ursprünglichen Autorin für jede Nutzung gebraucht, sonst besteht eine mögliche Haftung bei Verbreitung des Outputs – verschuldensunabhängig. Es hilft somit nichts, sich im guten Glauben auf die Originalität des Output-Werks der KI zu verlassen.

Ob die Nähe zum Original zu groß ist, ist in der urheberrechtlichen Praxis auch unabhängig von KI-Werken nicht ganz einfach zu beantworten. Eindeutig ist die Rechtslage nur insofern, als kein urheberrechtlicher Schutz für bestimmte Ideen, Methoden oder Stile besteht. Das Urheberrecht schützt immer nur eine konkrete Ausdrucksform. Bei Teilen eines Werks wird es aber genau hier problematisch. Inspiration, Ähnlichkeiten, Übernahme eines Stils sind okay – die Übernahme von Werken oder Teilen davon ist es nicht.

Bislang galt zumindest in Österreich, dass immer dann eine freie Bearbeitung vorliegt, wenn das alte Werk vor dem Hintergrund des neuen vollständig verblasst, also wie die einzelnen Steine eines Mosaiks in den Hintergrund treten. In der aus dem Musik-Sampling stammenden Entscheidung "Metall auf Metall" des Europäischen Gerichtshofs von 2018 soll immer schon dann eine abhängige Bearbeitung vorliegen, wenn das ältere Werk noch erkennbar ist. Ob das nun allgemein auch für Bildwerke gilt, ist allerdings umstritten.

Wie das Risiko minimieren?

In der Regel sind die KI-Algorithmen natürlich so programmiert, dass sie nicht zu viel von einem Werk übernehmen, sondern ein Neues schaffen. Niemand kennt aber das Innere der Blackbox. Eine KI arbeitet mit dem Prinzip Zufall, gut möglich, dass sie doch einmal einen Bock schießt.

Urheber eines Originalwerks sind viel eher in der Lage, ihr Werk in einem Output wiederzuerkennen und sich gegen dessen Verbreitung zu wehren. Besteht ein Anspruch, kann unter anderem Unterlassung und Schadenersatz durchgesetzt werden. Gerade bei kommerzieller Nutzung oder sonstiger Weiterverbreitung der Outputs ist somit Vorsicht geboten, auch wenn es zum Beispiel "nur" auf der privaten Website ist.

Zumindest existieren Tools, die zur Reduktion des Risikos herangezogen werden können. Datenbanken wie Haveibeentrainend oder eine schlichte "Reverse-Bildersuche" des Outputs auf Google Bilder können helfen zu eruieren, woher die KI ihre Inspiration gezogen haben könnte. Wobei natürlich auch diese Datenbanken nicht verlässlich alle Bildquellen ausfindig machen können.

Findet sich ein naheliegender Treffer, so kann ein Nebeneinandervergleich von Originalwerk und Output Aufschluss darüber geben, ob das Original noch erkennbar ist und ob zu viel davon verarbeitet wurde. Im Zweifelsfall sollten Expertinnen und Experten befasst werden, bevor der Output verbreitet wird – wobei sich selbst die Gerichte bis heute mit der Abwägung zwischen freier und abhängiger Bearbeitung schwertun. (Manuel Wegrostek, 30.7.2023)