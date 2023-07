"Wer Parteien spendet, will einen Fuß in der Tür der Politik haben", sagte Senatspräsident Werner Röggla. Eine Erkenntnis in ihrer Klarheit und Lebensnähe, wie man sie auch bei Oberlandesgerichten nicht allzu oft antrifft.

Was als “politische Realität” gilt, zeigte sich in der Strache-Causa. Imago/Sepa.Media

Man könnte auch meinen, dass (Groß-)Spender an Parteien auch andere Motive haben – etwa die Stärkung der Parteienvielfalt, Förderung einer politischen Richtung, die einem am Herzen liegt, vielleicht sogar der Demokratie, so Sachen halt. Soll heißen, es ist nicht unbedingt zwingend so, dass Spender persönlichen Einfluss oder Vorteil erkaufen wollen. So sind wir nicht (alle).

Senatspräsident Röggla hatte in einer Berufung zu entscheiden. Es ging darum, dass ein Immobilienunternehmer 40.000 Euro an die FPÖ gespendet und gleichzeitig seinen erklärten Freund H.-C. Strache hartnäckig wegen eines Aufsichtsratsmandats in der staatlichen Straßenbaugesellschaft Asfinag gelöchert hatte. Er bekam das Mandat auch.

Das sei aber nicht Bestechung bzw. Bestechlichkeit, wie die WKStA angeklagt hatte, sondern "Lobbying". Und das sei nicht strafbar, sagte der Richter, der der Korruptionsstaatsanwaltschaft auch "selektives Auswählen von Chats" ankreidete. Das Ganze sei aus "Freundschaft" zwischen dem Unternehmer und Strache erfolgt.

Daher: "Fuß in der Tür" ist also "politische Realität" (Röggla), somit normal. Das freut sicher die "Normaldenkenden" im Land. (Hans Rauscher, 27.7.2023)