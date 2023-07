Eigentlich gäbe es dieser Tage Positives zu verkünden beim täglichen Pressebriefing des Weißen Hauses: Die Inflation fällt, die Jobzahlen steigen, eine Rezession ist abgewendet. Doch am Mittwochnachmittag sah sich Karine Jean-Pierre, Sprecherin von Präsident Joe Biden, zu einer ungewöhnlichen Feststellung genötigt: "Hunter Biden ist eine Privatperson, und das war seine persönliche Sache."

Kurz zuvor hatte sich in einem Gerichtssaal in Wilmington ein spektakuläres Drama abgespielt: Staatsanwaltschaft und Verteidigung widersprachen einander vehement bei der Auslegung eines Deals, den sie Anfang Juni geschlossen hatten. "Ich kann das heute so nicht akzeptieren", sagte daraufhin die zuständige Richterin Maryellen Noreika.

Die Schlagzeilen, für die Präsidentensohn Hunter Biden (Bildmitte) seit Jahren sorgt, kann Vater Joe Biden nicht brauchen. Sie sind eine Gefahr für seine Kampagne zur Wiederwahl im November 2024. AP/Julio Cortez

Damit ist überraschend eine umstrittene Abmachung geplatzt, die Hunter eine Gefängnisstrafe wegen Steuerhinterziehung und unerlaubten Waffenbesitzes – und seinem Vater Joe Biden viel politischen Ärger – erspart hätte. Vor Jahren hatte der Junior nämlich ein wenig repräsentatives Leben geführt: Schon länger hatte er ernste Alkoholprobleme.

Den Halt verloren

Nach dem Krebstod seines Bruders Beau verlor er den Halt: Er wurde drogensüchtig, frequentierte Prostituierte, verlor seinen Laptop mit Bildern der intimen Begegnungen, verdiente Millionen mit windigen Auslandsgeschäften und weigerte sich, den Unterhalt für ein uneheliches Kind mit einer Ex-Stripperin zu zahlen.

Die persönliche Seite dieses Absturzes arbeitete Hunter Biden 2021 in einer Autobiografie auf. Der Deal mit der Staatsanwaltschaft, in dem er sich schuldig bekannte, insgesamt gut 200.000 Dollar Bundessteuern hinterzogen und mit falschen Angaben eine Pistole erworben zu haben, hätte gegen einige Auflagen einen Prozess abgewendet. Republikaner und rechte Medien in den USA haben diese Vereinbarung von Anfang an als "Freundschaftsdeal" attackiert und angesichts der Anklagen gegen Ex-Präsident Donald Trump als Beleg für ihre Behauptung einer "Zwei-Klassen-Justiz" genutzt, obwohl die Sachverhalte verschieden sind.

Doch zunehmend werden Hunter Bidens Probleme zu einer politischen Belastung auch für den Vater, der sich um eine zweite Amtszeit bewirbt. Der Deal scheiterte nämlich vor allem daran, dass sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung nicht einig waren, ob der 53-Jährige auch vor möglichen strafrechtlichen Konsequenzen seiner Geschäftsaktivitäten im Ausland geschützt werden soll. Damit rückt ein Feld ins öffentliche Scheinwerferlicht, das die Republikaner schon seit Trumps Präsidentschaft zu skandalisieren versuchen: Ohne besondere Branchenkenntnisse war Hunter in den Verwaltungsrat des ukrainischen Gaskonzerns Burisma aufgerückt. Außerdem hatte er umfangreiche Finanzgeschäfte in China getätigt. Nach bisheriger Erkenntnis waren diese Aktivitäten nicht illegal, aber ethisch fragwürdig, da der Biden-Sohn mutmaßlich vom Namen des damaligen Vizepräsidenten profitierte. Die Republikaner insinuieren, dass Joe Biden von den Geschäften wusste und mitverdiente.

Dafür gibt es keinerlei Belege, aber es lenkt von den Trump-Anklagen ab. Präsidentensprecherin Jean-Pierre hat wochenlang betont, dass Biden niemals mit seinem Sohn über dessen Geschäftsaktivitäten gesprochen habe. Neuerdings präzisiert sie: "Der Präsident hat nie Geschäfte mit seinem Sohn gemacht."

Impeachment-Verfahren?

Vertreter des ultrarechten Parteiflügels drängen indes Kevin McCarthy, den Sprecher des Repräsentantenhauses, massiv auf die Eröffnung eines Impeachment-Verfahrens gegen den Präsidenten. Das hätte zwar im demokratisch kontrollierten Senat keine Chance, würde aber Schlagzeilen machen.

Indes betreibt der von den Republikanern eingesetzte "Aufsichtsausschuss" im Kongress öffentlichkeitswirksame Arbeit. Vorige Woche hatte dort die rechtsextreme Abgeordnete Marjorie Taylor Greene Fotos präsentiert, die Hunter Biden beim Sex mit verschiedenen Frauen zeigen. Zwei Ermittler der Steuerbehörde IRS behaupteten, sie seien von der Regierung bei ihrer Arbeit behindert worden. In der kommenden Woche sollen nun Vertreter des Justizministeriums und des FBI vorgeladen werden.

Hunter Biden und der Staatsanwaltschaft bleiben derweil 30 Tage Zeit, den Deal nachzuverhandeln und einen Prozess abzuwenden. (Karl Doemens aus Washington, 28.7.2023)