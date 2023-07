Dominic Thiem ist in Umag nicht mehr dabei. EPA/PETER SCHNEIDER

Dominic Thiem ist am Donnerstag beim ATP250-Turnier in Umag ausgeschieden. Der Österreicher verlor das Achtelfinale des Sandplatzevents in Kroatien gegen den topgesetzten Tschechen Jiri Lehecka mit 3:6 und 5:7. (red, 27.7.2023)