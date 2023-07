Die Welt befindet sich inmitten eines massiven Klimawandels. Der spanische Klimaexperte Javier Andaluz prognostiziert für die französische Atlantikküste und den britischen Süden klimatische Umstände wie in Südspanien vor zwei Jahrzehnten.

STANDARD: Spanien stellt Jahr für Jahr Hitzerekorde auf, zuletzt 44,8 Grad. Nimmt das denn kein Ende?

Andaluz: Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass wir die Folgen des Klimanotstandes immer deutlicher zu spüren bekommen. Wir werden wohl weitere Jahre einen Rekord nach dem anderen vermelden, denn die CO2-Emissionen haben ja nicht abgenommen. Und vom Augenblick des Ausstoßes bis zu den Auswirkungen vergehen rund 20 Jahre. Auch wenn wir heute kein CO2 mehr ausstoßen würden, gingen die Temperaturen vorerst nicht zurück.

Brütende Hitze in Madrid. Spätestens ab Mittag ist der Aufenthalt im Freien eine Qual. AP/Manu Fernandez

Doch nicht nur die Temperaturen sollten uns Sorgen bereiten; sondern auch die Wetterabweichungen, die wir in den letzten Wochen und Monaten verzeichnen.

STANDARD: Was meinen Sie damit?

Andaluz: Dieses Jahr hatten wir bereits im Mai und Juni Hitzewellen wie sonst nur im Hochsommer. Die "tropischen Nächte" über 25 Grad nehmen zu: In den 1980er-Jahren waren es nur einzelne im Hochsommer. Jetzt sind es mehrere Wochen. Hinzu kommen die Starkregen, die "gota fría". Diese sind in Spanien normal, aber erst im Spätsommer – und begrenzt auf einen schmalen Streifen entlang des Mittelmeeres im Osten. Jetzt verzeichnen wir solche Regenfälle mit Hagel und Überschwemmungen immer häufiger bereits im Mai. Das betroffene Gebiet weitet sich ins Landesinnere aus. Das hängt ganz direkt mit der Zunahme der Wassertemperatur im Mittelmeer zusammen.

STANDARD: Wie lange werden die Touristen bei solchen Hitzerekorden noch nach Spanien kommen?

Andaluz: Die Mittelmeerküsten im Süden und im Südosten Spaniens werden zunehmend unter der Hitze leiden. Mancherorts in Spanien ist es bereits jetzt unmöglich, zwischen 12 und 18 Uhr etwas im Freien zu unternehmen. Wann sich das auf den Tourismus auswirkt, kann ich nicht vorhersagen, aber es wird sich auswirken. Die Beliebtheit Spaniens als Urlaubsziel wird aus Angst vor Hitze und Unwettern zurückgehen.

Da wir vor einem globalen Klimawandel stehen, werden andere Länder und Regionen an Beliebtheit gewinnen – etwa die französische Atlantikküste oder der Süden Großbritanniens. Dort werden wir plötzlich Bedingungen vorfinden wie in Südspanien vor 20 Jahren.

STANDARD: Rutscht Spanien in eine andere Klimazone?

Andaluz: Vermutlich. Um das tatsächlich bestätigen zu können, muss man die Entwicklung mindestens zwei Jahrzehnte beobachten.

STANDARD: Was den Ärzten Sorge bereitet: Ab 30 Grad erholt sich der menschliche Körper nicht mehr. Ist die Hitze in Spanien schon bald mit dem menschlichen Leben unvereinbar?

Andaluz: Das hängt von der Kapazität ab, uns anzupassen. Natürlich können wir in klimatisierten Häusern leben. Die Frage ist, was dann mit den Ökosystemen passiert.

STANDARD: Auch die Bodentemperatur steigt. Wie wirkt sich das auf die Landwirtschaft aus? Sie ist ja auch ein wichtiger Wirtschaftssektor ...

Andaluz: Das, was das europäische Überwachungssystem Copernicus zeigt – es liefert nicht nur für die Böden, sondern auch für die Temperaturen der Meere Messdaten –, ist besorgniserregend. Wir sind am Limit dessen, was die meisten unserer Ökosysteme vertragen. Das große Problem in Spanien ist die Versteppung und Wüstenbildung. Wenn die Durchschnittstemperatur tatsächlich um zwei Grad ansteigt, sind davon über 60 Prozent des Landes betroffen. Die hohen Bodentemperaturen lassen den Boden austrocknen. In den vergangenen Monaten hat es zwar immer wieder geregnet, aber die Böden speichern das Wasser nicht: Es verdampft.

Javier Andaluz: "Da wir vor einem globalen Klimawandel stehen, werden andere Länder und Regionen an Beliebtheit gewinnen – etwa die französische Atlantikküste oder der Süden Großbritanniens. Dort werden wir plötzlich Bedingungen vorfinden wie in Südspanien vor 20 Jahren." privat

STANDARD: Wird es zu einer Verlagerung der Bevölkerung kommen? Vom Süden in den Norden Spaniens?

Andaluz: Ganz klar. Es gibt viele Orte, in denen alle von der Landwirtschaft leben oder vom Tourismus. Brechen diese zusammen, haben die Menschen keine Perspektive mehr – und müssen gehen. (INTERVIEW: Reiner Wandler aus Madrid, 28.7.2023)