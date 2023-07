Mehrere Tote nach Explosion von Bombe an schiitischem Wallfahrtsort in Syrien

Eine Autobombe detonierte vor einem Mausoleum südlich von Damaskus und tötete mehrere Menschen. Es war der zweite Anschlag in dieser Woche an dem Ort

Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. via REUTERS/SANA

Damaskus – In Syrien sind bei der Explosion einer Autobombe an einer schiitischen Muslimen heiligen Stätte mehrere Menschen getötet worden. Syrische staatliche Medien berichteten, eine Bombe in einem Fahrzeug sei am Donnerstag vor dem Mausoleum von Sajeda Seinab südlich von Damaskus explodiert. Ein TV-Reporter sprach von bis zu sechs Todesopfern. Ein Anwohner sagte Reuters, er habe gegen 17.30 Uhr Ortszeit eine laute Explosion gehört, danach hätten Sicherheitskräfte das Gebiet abriegelten.

Es war der zweite Anschlag in dieser Woche auf den Schrein. Bei einer Explosion am Dienstag wurden zwei Menschen verletzt. Derzeit suchen viele Schiiten den Schrein auf, um die Trauerzeit Aschura zu begehen. Sajeda Seinab, die Enkelin des Propheten Mohammad, wird von Schiiten verehrt. Ihr Grabmal ist Ziel vieler Wallfahrten.

Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Die Extremistengruppe Islamischer Staat stand nach eigenen Angaben hinter früheren Angriffen auf die religiöse Stätte. Bei einem Anschlag 2017 wurden mindestens 40 Menschen getötet. (Reuters, 27.7.2023)