Niamey – Nach einer von Militärs verkündeten Machtübernahme im westafrikanischen Niger hat das Innenministerium mit sofortiger Wirkung alle Demonstrationen untersagt. "Öffentliche Demonstrationen, egal aus welchem Grund, sind und bleiben bis auf Weiteres verboten", teilte die Behörde am Donnerstagabend mit. Die Maßnahme diene dem Schutz der Bürger in dem Land mit rund 26 Millionen Einwohnern, hieß es.

Am Mittwoch wurde im westafrikanischen Niger die Regierung vom Militär gestürtzt. EPA/STR

Offiziere der Präsidentengarde hatten den 2021 gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum am Mittwoch in seinem Palast festgesetzt. Am Abend verkündeten zehn Militärs im Fernsehen die Machtübernahme eines sogenannten Nationalen Rats für die Rettung des Vaterlands.

Opposition sei auf Seite der Putschisten

Die Streitkräfte Nigers stellten sich in einer Bekanntmachung am Donnerstag auf die Seite der Putschisten. Einer Mitteilung in nigrischen Medien zufolge stellen sich auch Oppositionsparteien hinter sie. Unklar blieb zunächst, welche und wie viele Parteien dahinterstanden. Die Verfasser der Mitteilung riefen für Freitag zu Demonstrationen auf. Am Donnerstag hatten Unterstützer des Putsches bei Protesten den Sitz der Präsidentenpartei in Niamey angegriffen.

Der Destabilisierungsversuch im Niger wird von den Vereinten Nationen, der Europäischen Union sowie der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas scharf verurteilt. (APA, 28.07.2023)