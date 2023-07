"Le nozze di Figaro" bei den Salzburger Festspielen zwischen Party, Zärtlichkeit und Gewalt. Horn

Wer an Martin Kušejs Präsenz in Salzburg denkt, muss gedanklich zu jenem besonderen "Don Giovanni" wandern, der stellenweise wie ein Ausschnitt aus der seinerzeitigen Palmers-Werbung für Unterwäsche aussah. Knalliges und Tiefsinniges, alles war dabei, wobei Letzteres überwog. Zahllose Partnerinnen des moralfreien Verführers waren da wie in einer Unterwäscheausstellung zu sehen, während im Orchestergraben Nikolaus Harnoncourt seine exzentrischen Tempoideen umsetzte.

Nun also wieder, nach 2002 und 2003, als er "Idomeneo" inszenierte, Kušej mit Mozart. Und wieder Plakatives und Substanzvolles im Pas de deux. Das im Original heiter eingefärbte Intrigenspiel über den Machtverlust der Aristokratie und das Aufbegehren der gar nicht mehr unterwürfigen Untergebenen wird beim Burgtheaterdirektor zur Analyse eines Milieus, dessen innere Leere und Probleme mit Süchten aller Art und der Hoffnung auf erotische Erfüllung bekämpft werden.

In der Bar

Kušej verlegt "Le nozze di Figaro", die erste von Lorenzo Da Ponte und Wolfgang Amadeus Mozart 1786 gemeinsam verfasste Meisteroper, in uneindeutige Räume eines Hotels, in denen sich die Einsamkeit der Figuren entfalten soll (Bühne: Raimund Orfeo Voigt). Die Atmosphäre ist kühl, die Szenenwechsel haben bisweilen etwas Abruptes, man hat gestrichen, wobei es mitunter auch zu bizarr-heiteren Exzessen kommt, etwa in der von rechts herbeigeschobenen Bar.

Ebendort stranden sie einmal fast alle, ebenda lernt Figaro volltrunken angeblich seine Mutter (Kristina Hammarström als Marcellina) kennen, die ihm an die Wäsche will. Es scheinen sich die Konflikte kurz in besoffenem Wohlgefallen aufzulösen. Es sind kurze Szenen, die Leichtigkeit und Dringlichkeit bringen. Es ist Slapstick, der auch etwas über die Verhältnisse erzählt. Wäre nur alles von solcher exzessiven Machart gewesen ... Vieles ist dann aber doch von eher derber Machart.

Mit der Waffe

Von einer Nackten lässt sich der Graf ankleiden, die er dann zahlt. Zwischen Gräfin, Susanna, die auch dem Grafen körperlich sehr nahe kommt, und Cherubino wird es einmal ganz "heiß" rund um eine Badewanne, in der, so lässt der kalte Raum vermuten, an anderen Tagen womöglich Leichen in Salzsäure aufgelöst werden. Und Beziehungsprobleme werden tendenziell mit Waffen auf den Prüfstand gestellt. Der Graf, dem es nicht passt, dass Figaro und Susanna heiraten wollen, legt schon einmal die Pistole an die Schläfe seiner Gräfin, wenn er der Eifersucht verfällt. Nun ja.

Andrè Schuen ist ein elegant und kultiviert singender tadelloser Brutalo mit plötzlich zärtlichen Anwandlungen. Die stimmlich interessante und immer gut hörbare Leistung kommt von der Gräfin. Adriana González ist in ihren Arien souveräne Melancholikerin mit leicht dramatischem Einschlag. Als Susanna punktet Sabine Devieilhe bei Passagen, in denen es Richtung lichte Höhen geht. Ansonsten bleibt sie ein wenig unscheinbar wie auch Lea Desandre als Cherubino. Der Grund: Mitunter geht sie – wie auch Devieilhe – unter, wenn das Orchester aufdreht, wenn die Balance zwischen den nicht sehr großen Stimmen und dem Orchester eher nicht mehr passt.

Verkrampfung im Spagat

Figaro ist bei Krzysztof Bączyk zunächst etwas kurzatmig unterwegs. Mit Fortdauer des Abend wird der zweite Mafioso zum sehr respektablen Gegenspieler des Grafen.

In Summe eine routinierte Arbeit, in der Ideen zu selten aufleuchten und die im Mafiamilieu einen verkrampften Spagat vollziehen muss. Dass Typen, die offensichtlich nebenbei morden, mit Drogen und Frauen handeln, die sie missbrauchen, dass diese Leute auch Sehnsucht nach der reinen wahrer Liebe plagen soll, macht diese Inszenierung stellenweise seltsam unglaubwürdig.

Am Anfang war dies noch nicht offensichtlich. Da stehen sie alle während der flotten Ouvertüre herum und konsumieren Drogen. Am Ende stehen sie wieder da, in einem Garten, und wirken ratlos und apathisch. Nur Dirigent Raphaël Pichon dreht noch einmal richtig auf und lässt die Wiener Philharmoniker ein letztes kollektives Rufzeichen setzen. Das war ein eher flacher Schluss, als wüsste Kušej, der auch ausgebuht wird, mit ihm nichts anzufangen.

Der Salzburgdebütant Pichon? Erweckt nur selten den kostbaren Sound der Wiener Philharmoniker, was eigentlich schade ist. Als Spezialist der historisch informierten Spielpraxis setzt er im Detail ein paar interessante muntere orchestralen Statements. In Summe wirkt das Ganze aber zu klanglich gedämpft und grau, hat wenig Tiefe und viel Tempo. Selten, wie einmal bei Cherubino, wenn er in einem Moment des Innehaltens poetische Schönheit zelebriert, wird es delikat, steht die Zeit scheinbar still. Ansonsten eine mitunter interessante Deutung, der das Besondere fehlt. (Ljubiša Tošić, 28.7.2023)