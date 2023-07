Mit dem Action-Titel "Spider-Man 2" sollen die Verkäufe der Hardware zum Weihnachtsgeschäft noch einmal angekurbelt werden. Sony

Als die Playstation 5 im November 2020 erscheint, ist sie kaum zu bekommen. Es sollte eine Pandemie und die darin inkludierte Chipkrise lang dauern, bis die Konsole zumindest gelegentlich in Händlerregalen zu finden war. Am Donnerstag verkündete Sony, dass man gerade 40 Millionen Stück der Hardware verkauft habe.

Starke Zahlen

Mit dem Meilenstein, den Sony laut eigenen Aussagen am 16. Juli erreicht hat, liegt man laut offiziellen Zahlen knapp hinter dem direkten Vorgänger, der Playstation 4. Diese hatte die Marke von 40 Millionen verkauften Einheiten bereits zwei Monate früher geschafft und bleibt somit die sich am schnellsten verkaufende Playstation aller Zeiten.

Für die neueste Playstation spricht, dass sie aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen Chipkrise kaum zu bekommen war. Das Jahr 2023 war deshalb ein sehr starkes Lebenszeichen für die Konsole. Die unglaubliche Nachfrage hat dafür gesorgt, dass allein im ersten Halbjahr 2023 über neun Millionen Stück an Kunden verkauft wurden. Das liegt in etwa 30 Prozent über dem Vergleichszeitraum der Playstation 4.

Anvisiert hat Sony für dieses Geschäftsjahr den Verkauf von 25 Millionen Stück, was weiterhin ambitioniert klingt. Große Hoffnungen liegen auf dem Weihnachtsgeschäft, wo noch der exklusive Action-Titel "Spider-Man 2" für hohe Nachfrage sorgen soll. Analysten bleiben trotz der aktuell guten Verkaufszahlen etwas vorsichtiger als Sony selbst und prognostizieren aktuell etwa 21 Millionen verkaufte Stück für 2023.

Erst vor wenigen Tagen wurde der Preis der Konsole zum ersten Mal gesenkt. Im Vorjahr erhöhte man die Preise sogar bei beiden Modellen um jeweils 50 Euro.

Microsoft schweigt

Offizielle Zahlen von Microsoft und deren Xbox-Series-Konsolen gibt es nicht. Im Juni 2023 wurde zumindest offiziell verlautbart, dass man etwa 21 Millionen Spielerinnen und Spieler derzeit auf der aktuellen Generation zählt. Damit hätte Sony bereits doppelt so viele Konsolen verkauft wie der direkte Konkurrent.

Erst kürzlich hatte Microsoft verraten, dass die Umsätze mit der Xbox im vierten Quartal ein Minus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aufweisen. Auch in den Quartalen davor hatte man schon mit ähnlich negativen Ergebnissen zu kämpfen. Auch deshalb betonte man in der Anhörung vor ein paar Wochen, wo es um den Kauf des Publishers Activision Blizzard ging, dass man den "Konsolenkrieg verloren" hätte.

Dafür scheint der Kauf des Herstellers von Marken wie "World of Warcraft" oder "Call of Duty" endgültig durch zu sein. Die Behörden in den USA und England haben vorerst keine Klagen mehr eingereicht. Microsoft hat eine neue Frist bis 18. Oktober 2023, um den Deal endgültig abzuschließen. (aam, 28.7.2023)