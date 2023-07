Die Schauspielerin Jamie Lee Curtis widmete Sinéad O'Connor einen Beitrag auf Instagram, in dem sie die "wunderschöne" Stimme und "brillante" Persönlichkeit der Künstlerin würdigte. "Ich habe sie geliebt. Ihre Musik. Ihr Leben. Sie war ein Opfer von Kindesmissbrauch und eine große Kämpferin gegen unfaire und ungerechte drakonische Gesetze, die sie in Irland zu ändern half", schrieb Curtis neben einem Schwarz-Weiß-Foto von O'Connor. "Sie war eine Kämpferin. Sie war eine Rebellin. Sie zerriss ein Foto, das an der Wand ihrer Mutter hing, wegen der Heuchelei des missbräuchlichen Lebens, in dem sie unter dem Banner der Kirche aufgewachsen war. Rest in power. Rest in peace."

Die irische Sängerin und Musikerin Sinéad O'Connor starb am Mittwoch in London mit nur 56 Jahren.

Bei einem Konzert in Cincinnati gedachten Pink und Brandi Carlile der Verstorbenen und interpretierten deren größten Hit "Nothing Compares 2 U".

Die britische Sängerin Annie Lennox veröffentlichte auf Instagram ein Abschiedsgedicht.

Die Singer-Songwriterin Melissa Etheridge nannte O'Connors Tod "eine Tragödie". "Sie wurde ihr ganzes Leben lang verfolgt. Was für ein Talent", schrieb Etheridge. "Ich erinnere mich an meine erste Grammy-Show, als ich dieses kleine schüchterne irische Mädchen traf." Der Rapper Ice T zollte O'Connor seinen "Respekt". "Sie stand für etwas ... anders als die meisten Menschen", sagte er.

Der irische Premierminister Leo Varadkar würdigte O'Connors Musik, "die auf der ganzen Welt geliebt wurde", und ihr Talent, das "unübertroffen und unvergleichlich war". Der irische Präsident Michael D. Higgins lobte O'Connors "außergewöhnliche" Gesangsstimme sowie ihre Stimme für den sozialen Wandel. "Diejenigen von uns, die das Privileg hatten, sie zu kennen, waren immer wieder beeindruckt von der Tiefe ihres furchtlosen Engagements für die wichtigen Themen, die sie in die Öffentlichkeit brachte, egal wie unbequem diese Wahrheiten auch waren", sagte Higgins in einer öffentlichen Erklärung.

Der kanadische Musiker Bryan Adams schickte ebenfalls letzte Grüße und erinnerte sich an gemeinsame Zeiten: "Ich habe es geliebt, mit dir zu arbeiten, Fotos zu machen, gemeinsame Auftritte in Irland zu absolvieren und zu plaudern", schreibt Adams. "Meine ganze Liebe an deine Familie."

Sängerin Alison Moyet sagte, ihr Herz sei "schwer" wegen des Verlusts: "Ich wollte sie oft erreichen, habe es aber nicht geschafft", schrieb Moyet. "Ich erinnere mich an ihren Start. Erstaunliche Präsenz. Eine Stimme, die mit Kraft und Schritt für Schritt Stein bricht. Sie war so schön wie kein anderes Mädchen in der Gegend und hat nie mit dieser Karte gehandelt."

Die britische Singer-Songwriterin Tori Amos schickte ebenfalls letzte Grüße: "Sinéad war eine Naturgewalt. Eine brillante Songschreiberin und Performerin, deren Talent wir nie wieder sehen werden. Eine solche Leidenschaft, eine so intensive Präsenz und eine wunderschöne Seele, die mutig gegen ihre eigenen persönlichen Dämonen kämpfte. Sei in Frieden, liebe Sinéad, du wirst für immer in unseren Herzen sein."

Shane MacGowan, Sänger der Band The Pogues, und seine Frau Victoria Mary Clarke drückten ihre Trauer aus: "Wir haben keine Worte dafür, aber wir möchten dir danken, Sinéad, für deine Liebe, deine Freundschaft, dein Mitgefühl, deinen Humor und deine unglaubliche Musik. Wir beten, dass du jetzt in Frieden mit deinem wundervollen Jungen bist." MacGowan und O'Connor waren eng befreundet. 2020 hatte die Sängerin dem Ex-Frontmann die Polizei in die Wohnung geschickt, weil sie als Nachbarin sein Leben retten wollte, nachdem sie Heroin bei ihm vermutete, woraufhin MacGowan sie wegen Verleumdung verklagen wollte. Der Sänger wird derzeit im Krankenhaus behandelt. Anfang dieser Woche postete Frau Clarke ein Bild von sich und ihrem Mann von seinem Krankenhausbett aus und dankte den Gratulanten.

In einem berührenden Beitrag erinnert sich die Schauspielerin Glenn Close an eine gemeinsame Zusammenarbeit für den Film "Albert Nobbs", bei dem O'Connor spontan zusagte, einen Song zu singen, den Close geschrieben hatte: "Sie hat gesungen, und ich kann mir niemanden vorstellen, der es besser singen könnte", sagt Close in dem Video. "Ich applaudiere dir, Sinéad. Ich applaudiere dir, und ich danke dir für deinen kämpferischen und fabelhaften Geist. Mein Herz und mein Mitgefühl gelten Sinéads Familie."

Todesursache weiterhin unklar

Woran Sinéad O'Connor gestorben ist, ist weiter unklar. Laut BBC stuft die Polizei den Todesfall als "nicht verdächtig" ein. Demnach wurde die Musikerin kurz vor Mittag am Mittwoch "nicht ansprechbar" in ihrem Zuhause in London aufgefunden und noch vor Ort für tot erklärt. Erst hatte sie ihre Fans über ihre Rückkehr nach London informiert. Sie sei "glücklich, wieder zu Hause zu sein", ließ sie damals wissen und kündigte sogar ein neues Album und eine weltweite Tournee an. Laut einer Erklärung ihres Managements war die verstorbene irische Singer-Songwriterin mitten in der Arbeit an ihrem ersten neuen Projekt seit ihrem 2014 erschienenen Album "I'm Not Bossy, I'm the Boss". (red, 28.7.2023)