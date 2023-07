Auf der Insel nahe Split kämpfen 150 Einsatzkräfte gegen den Brand. Touristen fliehen in Süditalien vor dem Feuer. In Griechenland hat sich die Lage etwas entspannt

Zagreb – Einen Tag nach dem Ausbruch eines Waldbrandes in der Nähe der bei Touristen beliebten kroatischen Küstenstadt Dubrovnik haben Feuerwehrleute am Donnerstag gegen einen weiteren Brand angekämpft. Der starke Wind behindere die Löscharbeiten auf der Insel Ciovo nahe der Küstenstadt Split, teilte ein nationaler Feuerwehrverband mit. Häuser seien bisher jedoch noch nicht von den Flammen bedroht.

Im Juli gab es bereits mehrere Brände in Kroatien. IMAGO/Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Die rund 150 Feuerwehrleute würden von sechs Löschflugzeugen dabei unterstützt, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, hieß es in der Erklärung weiter. Örtliche Medien veröffentlichten Fotos von dichtem Rauch, der bis ins rund 15 Kilometer südlich der Insel gelegene Split drang.

Feuer näherte sich Dubrovnik

Ein Anfang der Woche ausgebrochenes Feuer nahe Dubrovnik war bis auf etwa zwölf Kilometer an die historische Innenstadt herangekommen, konnte am Mittwoch aber unter Kontrolle gebracht werden. Die Altstadt von Dubrovnik zählt zum Weltkulturerbe der Unesco. Sie zieht jährlich bis zu einer Million Besucher an, ebenso wie die rund 1.000 Inseln der kroatischen Adria-Küste.

Die hohen Temperaturen und der starke Wind haben in mehreren Anrainerstaaten des Mittelmeers massive Waldbrände befördert, unter anderem in Griechenland, auf Sizilien und in Algerien. Auch auf der französischen Insel Korsika und in Portugal kam es zu Waldbränden.

Touristen in Süditalien evakuiert

Auch in Süditalien wüten weiter massive Brände. Betroffen ist vor allem die Adria-Region Apulien. Ein Waldbrand in der Ortschaft Ugento erreichte einige Häuser und näherte sich der Küste. Ferienwohnungen mussten evakuiert werden, während Touristen vom Strand flohen. Der Kampf der Feuerwehrkräfte gegen die Flammen wurde vom starken Schirokko-Wind erschwert. Verletzt wurde niemand.

Die Flammen, die sich nach und nach über mehrere Kilometer ausbreiteten, griffen auf einen Bauernhof über und beschädigten Vegetation und Bäume. Einige Olivenbäume wurden vollständig zerstört. Die Region ist wegen ihrer Olivenölproduktion bekannt.

Vor allem Sizilien betroffen

Löschflugzeuge waren im Dauereinsatz, schließlich konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht werden. Die meisten Touristen beschlossen, ihren Urlaub in der Gegend fortzusetzen, meldeten die Behörden.

Seit Ende vergangener Woche ist Italien mit schweren Bränden konfrontiert, die mindestens drei Menschen das Leben kosteten. Betroffen ist vor allem Sizilien und dessen Hauptstadt Palermo. Die verkohlten Leichen eines älteren Ehepaares, das in einer Hütte unweit des Flughafens von Palermo lebte, wurden am Dienstag geborgen.

Feuer in Griechenland unter Kontrolle

In Griechenland sind die Feuer in allen betroffenen Regionen unter Kontrolle gebracht worden. Dies berichtete der griechische Rundfunk am Freitagmorgen unter Berufung auf den Zivildienst. Die Brandgefahr ist aber nach mehreren Wochen Trockenheit weiterhin groß, hieß es seitens der Meteorologen.

Die aufwendigen Löscharbeiten in Griechenland zeigen Wirkung. IMAGO/Nasos Simopoulosi / Euroki

Im mittelgriechischen Nea Anchialos mussten alle Einwohner am Donnerstagabend in einem Radius von drei Kilometern rund um ein Munitionslager in Sicherheit gebracht werden. Einer der Brände hatte dieses Lager erreicht. Dabei kam es zu mehreren Explosionen. Auch das Personal des Munitionslagers war rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden. Der Brand sei gelöscht, teilte der Generalstab der griechischen Luftwaffe am späten Donnerstagabend mit.

Auf Rhodos beginnen Räumungsarbeiten

Im Südosten der Ferieninsel Rhodos rund um Lindos seien fast alle Brände gelöscht, berichtete der Regionalsender der Stadt Rhodos am Freitagmorgen. Einige wenige Brandherde werden nach und nach beseitigt. Die Einwohner kehrten zurück und fingen mit den Räumungsarbeiten an.

Der Zivilschutz warnte ebenfalls vor einer weiter großen Brandgefahr. In allen Landesteilen werden für die Jahreszeit normale Temperaturen um die 36 Grad erwartet, wie das Meteorologische Amt mitteilte. (APA, red, 28.7.2023)