Die sanfte Stimme der Kult

Wien - Ihre sanfte Stimme begleitet das kulturbegeisterte Österreich seit Jahren: ORF-Journalistin Barbara Rett hat mit ihrer Expertise den Nestroy-Theaterpreis ebenso analysiert, wie sie einordnende Worte für die Salzburger Festspiele oder den Wiener Opernball für das TV-Publikum fand. Am Sonntag (30. Juli) feiert die Kulturexpertin, die auch am Tanzparkett eine gute Figur machte, ihren 70. Geburtstag.

Barbara Rett, hier posiert sie im Rahmen der Salzburger Festspielgespräche 2014, wird 70 Jahre alt. ORF/Leitner

Geboren wurde Barbara Rett am 30. Juli 1953 in Wien. Schon ihre Studienzeit war von Kunst und Kultur geprägt, 1978 promovierte sie an der Universität Innsbruck über "Johann Nestroy und die Bürgerliche Revolution". Zudem ist die Fernsehmoderatorin promovierte Romanistin. Die ersten Kontakte mit ihrer späteren journalistischen Karriere machte sie noch zu Schulzeiten, als sie in der ORF-Radiosendung "Musicbox" tätig war. Von 1979 bis 1986 war sie Direktorin der Volkshochschule Hietzing, bevor es sie wieder zum ORF verschlug.

"Club 2"-Gastgeberin

Ende der 1980er-Jahre begann Retts erfolgreicher Weg zur gefragten Fernsehmoderatorin. Zunächst als Gastgeberin des "Club 2", kam sie mit Mitte der 90er-Jahre ins Hauptabendprogramm. Zu dieser Zeit führte der ORF im Rahmen der "Zeit im Bild" die Kulturnachrichten ein, die Rett abwechselnd mit Clarissa Stadler, Erna Cuesta und Paul Kraker moderierte. Davor moderierte sie bereits Themenabende zu österreichischer Kultur und Geschichte auf Arte und war auch als unabhängige Kuratorin tätig. In dieser Funktion gestaltete sie unter anderem Ausstellungen und Projekte wie die "Wittgenstein-Begegnungen" in der Secession und dem Museum für Angewandte Kunst oder "Die Strudlhofstiege und Doderers Wien".

Wesentlich geprägt hat Rett auch die wöchentliche Kultursendung des ORF, den damaligen "Treffpunkt Kultur", das größte Publikum dürfte sie aber mit den großen Kultur- und Festspieltankern des Landes erreicht haben. Ob Salzburger oder Bregenzer Festspiele, die Operetten auf der Seebühne Mörbisch oder wesentliche Premieren der Wiener Staatsoper: Stets bildet Barbara Rett für das interessierte Publikum mit einführenden Worten und Hintergrundinfos einen seriösen Wegweiser - eine Rolle, die sich auch für das Livepublikum des Matineen-Zyklus der Wiener Symphoniker im Konzerthaus übernahm. Bis 2021 war sie auch die "Stimme" des Neujahrskonzert sowie als Moderatorin beim Opernball stets mitten im Getümmel im Einsatz.

2005 bei "Dancing Stars"

Die Gunst des Publikums dürfte wohl auch eine Rolle gespielt haben, als es Rett bei der ersten Auflage der ORF-Tanzshow "Dancing Stars" (2005) bis in die vorletzte Runde schaffte und sie letztlich den dritten Platz belegte. "Ich habe das als Mutprobe für mich gemacht, zum inneren Wachsen", erklärte sie damals kurz nach ihrem Ausscheiden. Seit diesem Ausflug in die mitunter seichte Unterhaltungswelt steht für Rett aber wieder Hochkultur an erster Stelle, ist sie doch ein Aushängeschild des 2011 gestarteten Kultur- und Informationskanal ORF III, wo sie etwa den wöchentlichen Opern- und Konzertabend "Erlebnis Bühne" moderiert.

Nicht zuletzt dafür wurde sie von der Branchenzeitschrift "Der Österreichische Journalist" 2012 als beste Kulturjournalistin des Landes ausgezeichnet, eine Ehrung, die ihr auch 2021 zugesprochen wurde. Zudem erhielt sie im Rahmen der Fernsehpreise der Erwachsenenbildung den Axel-Corti-Preis. Und auch den Ausflug in die digitale Welt wagte sie, führte sie vor einigen Jahren doch einen mittlerweile eingestellten Blog "MitbestenEmpfehlungen", wie der selbstsprechende Titel lautete. (APA, 28.7.2023)