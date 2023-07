Die ÖVP macht das Schnitzel zum politischen Kampfbegriff. Picturedesk / Ernst Weingartner

Mikas Lieblingsessen ist das Schnitzel, das ist mir jetzt fast ein bisschen peinlich. Einmal die Woche oder auch nur alle zwei Wochen setzen wir uns zusammen, richten uns Mehl, Eier und Brösel her, dann panieren wir gemeinsam das Fleisch. Das Panieren ist schon das halbe Vergnügen, zum Schnitzel gibt es Kartoffeln und einen Gurkensalat, dann ist das Vergnügen perfekt. Für uns ist das ein Ritual. Mein Sohn wird bald fünf, und er kann schon Schnitzel machen.

Normal ist das nicht. Es ist ein besonderes Vergnügen.

Dass ausgerechnet jene Partei, die sonst immer den Leistungsgedanken predigt, nun die Normalität zur Prämisse ihres politischen Handels und ihres Weltbildes macht, ist verwunderlich. Darin mag sich wohlfühlen, wer in der Masse des Mittelmaßes untertauchen und nicht auffallen will. Erstrebenswert kann das nicht sein.

Er selbst und ein bisschen mehr

Ich will nicht, dass Mika normal ist und sich ins Gewöhnliche einfinden muss. Ich finde, dass er außergewöhnlich ist. Und ich will, dass er das sein darf. Er soll sich über das System der Karrieristen und Konformisten erheben können. Ich will ihn ermutigen, er selbst zu sein und manchmal ein bisschen mehr. Ich will, dass er das Außergewöhnliche wagt und sich das Ungewöhnliche anschaut. Ich will, dass er in einer Gesellschaft groß wird, die das auch so sieht, eine Gesellschaft, in der Kinder ermutigt werden, über sich hinauszuwachsen und das Gewöhnliche hinter sich zurückzulassen. Ich will, dass Mika mutig und selbstbewusst ist, dass auf ihn Rücksicht genommen wird, wenn er das einmal nicht so hinkriegt. Ich will, dass er sich und anderen vertrauen kann. Er soll das Besondere erkennen und schätzen, er soll sich nicht mit dem Durchschnitt zufriedengeben. Mika soll forsch sein Glück suchen. Und ich will, dass wir ihm verzeihen können, wenn er dabei einmal auf Abwege gerät.

Der Inbegriff des Normalen

Darum habe ich jetzt so ein Unbehagen dabei, wenn wir gemeinsam Schnitzel machen. Der Bundeskanzler sieht das als Inbegriff des Normalen an. Und er will jeden Anflug von schlechtem Gewissen wegwischen. Aber selbstverständlich sollen wir darüber nachdenken, wo das Fleisch herkommt, wie die Tiere aufgewachsen sind, ob wir den richtigen Preis für dieses Vergnügen gezahlt haben und wie es anderen damit geht. Wir sollen auch darüber nachdenken, ob wir das nicht anders machen wollen.

Ich will, dass Mika nicht nur an sich selbst denkt, sondern auch an andere, dass ihm die Bedeutung solidarischen Denkens und Handels bewusst ist, dass er mit der Welt, in der er leben wird, sorgsam umgeht, und das nicht nur aus Eigennutz. Er soll zu schätzen wissen, was er hat, und er soll sich der Verantwortung bewusst sein, die er dafür trägt. In dieser Welt zu leben wird mit Sicherheit immer schwieriger und gefährlicher, als wir uns jetzt vorstellen können.

Dieses Schnitzel ist unser Schnitzel, wir lassen uns und das Schnitzel nicht vom Bundeskanzler vereinnahmen. Völker

Ich will, dass sich Mika Gedanken darüber macht, ob wir mit dem Fahrrad, dem Roller oder dem Auto fahren, was wir besser machen können und warum. Ich werde ihn noch mehr dazu ermutigen, was er selbst dazu beitragen kann, in einer lebenswerten Welt zu leben, und wie er andere motivieren kann, es mit ihm zu tun.

Das ist nicht normal. Das bedarf Mut und Überwindung, das bedarf einer Klugheit und Größe, das bedarf einer Aufrichtigkeit und Beharrlichkeit. Mit Charme und Schmäh geht’s dann vielleicht noch besser. Aber dieses Verhalten ist das Gegenteil von Normalität. Und dazu sollten wir unsere Kinder erziehen: den Fortschritt und die Wendung zu suchen, die Veränderung als Chance zu begreifen. Leistung, Karriere und Beruf sind wichtig, aber nicht alles. Das Glück liegt woanders.

Die Trostlosigkeit der Politik

Es ist eine Herausforderung, angesichts dieser Politik und der Trostlosigkeit, die sie verbreitet, nicht den Mut und den Glauben zu verlieren, sondern den Antrieb zu suchen, es trotz allem besser zu machen.

Mika soll eines nicht sein: normal. Er ist außergewöhnlich, und das braucht Ermutigung, das braucht Ideen und Motivation, das braucht ungewöhnliche Zugänge und aufregende Erlebnisse.

Wir werden weiter gemeinsam Schnitzel panieren, dem Bundeskanzler zum Trotz, vielleicht ein bisschen seltener als bisher, dafür aber noch bewusster. Mika wird das hoffentlich zu schätzen wissen. (Michael Völker, 29.7.2023)