Salzburg – Salzburgs zweifacher Meistertrainer Matthias Jaissle wechselt offenbar zu Al-Ahli nach Saudi-Arabien. Der Klub gab bekannt, den wechselwilligen Trainer von seinen Aufgaben vor dem Saisonstart am Samstag freizustellen. "Wir sind der Ansicht, dass ein Trainer, der sich nur zwei Tage vor dem Start einer wichtigen Saison derart intensiv mit einem möglichen Klubwechsel beschäftigt, bei diesem Auftakt auch nicht dabei sein sollte", ließ Geschäftsführer Stephan Reiter verlautbaren. Beim Auftaktmatch in Altach wird das Team von den Co-Trainern Florens Koch und Alexander Hauser betreut.

Die für den Wechsel notwendigen und "erst seit wenigen Stunden laufenden Verhandlungen mit dem saudischen Klub befinden sich aktuell in der finalen Phase", gab Red Bull Salzburg in einer Presseaussendung bekannt. Die "Salzburger Nachrichten" hatten zuvor berichtet, dass sich der saudische Traditionsklub mit dem 35-Jährigen bereits einig sei. Salzburg soll eine zweistellige Millionensumme als Ablöse fordern. Jaissle würde bei dem frisch wiederaufgestiegenen Traditionsklub Roberto Firmino und Star-Goalie Edouard Mendy trainieren, ein Transfer von Newcastles Flügelflitzer Allan Saint-Maximin soll bevorstehen. Auch Ezgjan Alioski, hierzulande bekannt von einer kleinen Meinungsverschiedenheit mit Marko Arnautovic, kickt in Jeddah.

Die besten Nachfolgechancen dürfte Gerhard Struber haben, der im Mai von den New York Red Bulls entlassen wurde. Der Kuchler war in Salzburgs Akademie tätig, von 2015 bis 2016 Co-Trainer der "Bullen" und von 2017 bis 2019 Cheftrainer in Liefering. Bereits als im Spätwinter Ablösegerüchte um Jaissle aufkamen, hatte Struber als erster Kandidat gegolten, durch den bevorstehenden Sportdirektorenwechsel von Christoph Freund zu Bernhard Seonbuchner ist dieser Status nun aber etwas ungewisser. Eine interne Lösungsalternative scheint nicht in Sicht, Liefering-Trainer Fabio Ingolitsch wurde nach einer verpatzten Saison entlassen. Der neue Coach des Farmteams, Ralf Rangnicks Co-Trainer Onur Cinel, hat wohl zu wenig Erfahrung. (red, 28.7.2023)

