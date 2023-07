Hollywood - Wegen der Streiks in Hollywood wird die Verleihung der diesjährigen Emmy-Awards möglicherweise verschoben. Die mit dem Oscar vergleichbaren Preise für Fernsehproduktionen sollten am 18. September vergeben werden, was sich nun aber bis Jänner verzögern könnte, berichtete die "Los Angeles Times" am Donnerstag.

Die HBO-Dramaserie "Succession" mit Jeremy Strong ist sehr gut im Rennen um die begehrten Emmys. AFP/CHRIS DELMAS

Laut der US-Fachzeitschrift "Variety" wurden alle an der Organisation der Gala Beteiligten bereits über die Verschiebung informiert. Offiziell verkündet wurde diese allerdings noch nicht. Eine mit den Plänen vertraute Quelle sagte der Nachrichtenagentur AFP, es gebe noch keinen neuen Termin. Die Verleihung der Emmy-Awards war zum letzten Mal im Jahr 2001 wegen der Anschläge auf das World-Trade-Center verschoben worden.

Sender Fox dürfte Jänner bevorzugen

Medienberichten zufolge hat der Sender Fox, der die diesjährige Emmy-Verleihung in den USA überträgt, zu einer Verschiebung auf Jänner gedrängt, um eine Lösung des Streiks abzuwarten. Für den Sender wäre es katastrophal, wenn die großen Stars fernbleiben würden. Die Television Academy als Veranstalter der Emmys sprach sich jedoch für einen früheren Termin aus, um zu vermeiden, dass die Verleihung in die Hauptsaison der Filmpreisvergaben in Hollywood fällt.

Wie berichtet, dominieren HBO und seine Streamingplattform Max die Nominierungen für den weltweit wichtigsten TV- und Streaming-Preis. Allen voran mit "Succession" sowie "House of the Dragon", "The Last of Us" und "The White Lotus" kommt die Pay-Marke auf insgesamt 127 Nominierungen und gleich vier topnominierten Dramaserien.

In den USA befinden sich die Schauspielerinnen und Schauspieler nach gescheiterten Verhandlungen der Gewerkschaft Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) mit den großen Filmstudios im Streik. Es ist die erste Arbeitsniederlegung seit 1980. Weil seit Wochen auch die US-Drehbuchautoren streiken, erlebt Hollywood erstmals seit mehr als 60 Jahren einen Doppelstreik, der viele Film- und Serienprojekte lahmgelegt hat. Die Gewerkschaft fordert von Studios und Streaminganbietern wie Disney, Paramount und Netflix höhere Gagen sowie Zusicherungen zum künftigen Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI). (APA, AFP, red, 28.7.2023)