Geldautomaten werden in Österreich immer rarer –ein Bankenvertreter sieht gutes Versorgungsnetz in Österreich. APA/HANS KLAUS TECHT

Die SPÖ fordert einen Bankomaten pro Gemeinde und die FPÖ in ihrer Onlinepetition die "Sicherstellung des einfachen Zugangs zum Bargeld durch ausreichend Bankomaten und Bankfilialen". Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) weiß über die Wichtigkeit der Verfügbarkeit und des Zugangs zu Bargeld Bescheid: Er verwies auf das gute Netz an Bankomaten im EU-Vergleich und betonte, dass dieses nicht nur erhalten werde, sondern auch ausgebaut würde.

Zahlen der Oesterreichischen Nationalbank zeigen, dass die Anzahl der Automaten tatsächlich rückläufig ist. Waren es im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch über 9.000, so sind es heute nur noch knapp über 8.500. Die Situation wurde zuletzt 2021 genauer untersucht und zeigte: Die durchschnittliche Distanz für die ländliche Bevölkerung liegt bei knapp unter zwei Kilometer bis zum nächsten Automaten. Besonders in Oberkärnten, in der südlichen Steiermark und in Teilen Niederösterreich war das Versorgungsnetz an Automaten löchrig. Damals hatten 317 Gemeinden keinen eigenen Bankomaten, also knapp jede siebente in ganz Österreich.

Der Wirtschaftskammer-Spartenobmann der Banken und Versicherungen, Franz Rudorfer, sieht das Problem als nicht so schlimm an. In Österreich gebe ein sehr gutes Netz, auf das man stolz sein könne. Aktuell sind laut Rudorfer 300 Gemeinden in Österreich ohne eigenen Bankomaten. "Dort, wo es nicht kostendeckend ist für eine Bank, wäre es in einer Marktwirtschaft auch sehr ungewöhnlich, trotzdem einen Bankomaten aufzustellen", sagt der Spartenobmann.

Gleicher Energieverbrauch wie bei einem Haushalt

SPÖ-Kommunalsprecher Andreas Kollross rechnet mit elf Millionen Mehrkosten für den Bankensektor, sollte jede Gemeinde einen Bankomaten erhalten. Welche Kosten bei einem Automaten entstehen? Neben Transport- und Sicherheitskosten ist der Energieverbrauch bei einem Automaten gleich hoch wie der eines durchschnittlichen Haushalts.

Eine Bank hätte weniger Kosten, als wenn eine Gemeinde einen eigenen Automaten über Drittanbieter aufstellen ließe, doch dürfe man auch die Inflation nicht vergessen. "Das Geld liegt unverzinst im Automaten, also kostet es", so Rudorfer. Er rechnet für eine Gemeinde mit monatlich rund 2.000 Euro Kosten, wenn sie einen Drittanbieter ins Boot holt, was es eine Bank kosten würde, könne er nicht sagen.

Mindeststandard und Geld unterm Kopfpolster

Zu den Bankomaten würde laut dem Spartenobmann noch ein Netz aus ungefähr 13.000 Cash-Back-Standorten kommen, an denen Bargeld an der Kasse abgehoben werden könnte. Dies sei laut Pensionisten-Verband-Sprecher Andreas Wohlmuth allerdings nicht sehr aussagekräftig. Immerhin würde es in Gemeinden ohne Bankomaten auch keine Cash-Back-Standorte geben. Er sieht einen Geldautomaten pro Gemeinde als "infrastrukturellen Mindeststandard".

Seniorenbundsprecherin Ingrid Korosec sieht die Größe einer Gemeinde nicht als entscheidend, ob es einen Automaten geben soll oder nicht. Ältere Menschen würden "vor die Wahl gestellt werden: auf Online-Banking umzusteigen oder das Geld unterm Kopfpolster horten". Laut der Oesterreichischen Nationalbank waren es 2021 sechs Gemeinden in Österreich, bei denen die Einwohner über zehn Kilometer Distanz bis zum nächsten Geldautomaten hatten. Über fünf Millionen Österreicher und Österreicherinnen mussten unter einem Kilometer bis zum nächsten zurücklegen.

Weitere genaue Untersuchungen kündigte die Nationalbank für nächstes Jahr an. Allgemein würde man zwei Möglichkeiten sehen. Entweder eine verbindliche flächendeckende Versorgung für alle Banken oder ein "Bargeldversorgungsgesetz", wie es vonseiten der SPÖ gefordert wird. Was als eine gute Versorgung für Gemeinden definiert wird, konnte nicht beantwortet werden. (Luca Arztmann, 28.7.2023)