15.10 KOMÖDIE

Frühstück bei Tiffany (Breakfast at Tiffany’s, USA 1961, Blake Edwards) Das aus der Provinz stammende Partygirl Holly Golightly bewegt sich auf der Suche nach einem reichen Mann souverän durch die feine New Yorker Gesellschaft – bis sie ausgerechnet an einen bettelarmen Schriftsteller gerät. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Truman Capote durch den Komödienspezialisten Blake Edwards (Der rosarote Panther) bescherte Audrey Hepburn eine ikonische Rolle.

Bis 17.05, One

20.15 BIOPIC

Rocketman (GB/USA/CDN 2019, Dexter Fletcher) Die Wandlung des aus einem grauen Vorort Londons stammenden Reginald Dwight in Popstar Elton John als quietschbuntes Kinomusical. Bis 22.10, ORF 1

20.15 SALZBURGER FESTSPIELE

Macbeth Giuseppe Verdis Melodrama in vier Akten zeitversetzt aus dem Großen Festspielhaus in Salzburg. Für die musikalische Leitung zeichnet Philippe Jordan verantwortlich, für die Regie Krzysztof Warlikowski. Vladislav Sulimsky übernimmt die Rolle des Generals Macbeth, Asmik Grigorian gibt ihr Debüt als Lady Macbeth. Bis 23.10, ORF 2

22.10 MUSIKERDRAMA

A Star Is Born (USA 2018, Bradley Cooper) Ein Rockstar (Bradley Cooper) nimmt ein junges Talent (Lady Gaga) unter seine Fittiche. Es ist bereits die vierte Version von A Star Is Born. Ein Hollywood- und ein veritabler Popstar machen die Begegnung eines verglühenden und eines aufgehenden Sterns aber sehenswert. Bis 0.20, ORF 1

Streaming

MASSENMANIPULATION

How to Become a Cult Leader (GB 2023, Jonas Bell Pasht) Wie wird man ein erfolgreicher Guru? Hinweise liefert der kleinwüchsige Games of Thrones-Star Peter Dinklage in der satirischen Dokuserie, die Sektenführer wie Jim Jones oder Marshall Applewhite, die viele ihrer Anhänger ins Verderben schickten, ins Visier nimmt. Netflix

Wie ziehen Sekten ihre Mitglieder in den Bann? Die Netflix-Serie "How to Become a Cult Leader", erzählt von Peter Dinklage, liefert Hinweise. Foto: Netflix

TRUE CRIME

Dublin Narcos (GB 2023, Benedict Sanderson) Die dreiteilige Doku erzählt, wie sich Dublin von einer durch Krisen gebeutelten Stadt in den 1980er-Jahren zu einer wachsenden Metropole entwickelte. Ein wesentlicher Treibstoff dabei: Drogenkriminalität. Sky

SODERBERGH

Command Z (USA 2023, Steven Soderbergh) Sein jüngstes Projekt, eine Science-Fiction-Komödie mit Michael Cera, hat Steven Soderbergh (Traffic) exklusiv auf einer eigenen Website veröffentlicht. Der Eintrittspreis kommt wohltätigen Zwecken zugute. commandzseries.com