Der Sportligenfonds brachte den Profifußball durch die Coronakrise. APA/EXPA/ROLAND HACKL

Wien – Der jüngste Bericht des Rechnungshofes über das System der Bundessportförderung liest sich wie eine Kopie aus 2019: Die Förderung sei zu stark am Erhalt bestehender Verbandsstrukturen orientiert. Es gebe weiter keine klare Trennung zwischen Fördergebern und -nehmern. Und es bestehen weiterhin Zweifel an der "Treffsicherheit" der Förderungen. Die Rechnungshof-Bilanz: "Die zentrale Empfehlung, die das System der Bundessportförderung betrifft, wurde nicht umgesetzt."

Der überprüfte Zeitraum umfasste die Jahre 2017 bis 2021. Für Sport-Angelegenheiten ist das Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport zuständig. Die Behördenleitung obliegt Sportminister Werner Kogler (Grüne). Als einheitliche Abwicklungsstelle für Förderungen im Sport wurde 2018 die Bundes-Sport GmbH neu eingerichtet. Die Mittelverteilungslogik und die Entscheidungsstrukturen seien aber gleich geblieben, kritisiert der Rechnungshof. "Einerseits erhalten die gleichen Organisationen gesetzlich fixierte Mindestmittel. Andererseits bestehen bei der Bundes-Sport GmbH zwei Fördernehmer-dominierte Kommissionen, die starke Rechte im Förderprozess haben." Diese fehlende klare Trennung berge Interessenskonflikte.

Sportministerium antwortet

Das Sportministerium betonte in einer Reaktion auf den Bericht, dass von zwölf Empfehlungen nur eine nicht umgesetzt worden sei. Diese betreffe die Mittelverteilungslogik und die Entscheidungsstrukturen innerhalb der Bundes-Sportförderung. Um das System im Hinblick auf entsprechende Erkenntnisse wirken zu lassen, sei eine neuerliche Novellierung in der ersten Förderperiode von vier Jahren nicht zweckdienlich erschienen.

Kogler habe außerdem mehrfach betont, dass für ihn eine Beschränkung der Rechte der zuständigen Kommissionen auf eine beratende Funktion wünschenswert wäre. Diese und andere gesetzliche Änderungen müssten aber mit einer Vielzahl von Entscheidungsträgern abgestimmt werden. Letztlich seien für die Umsetzung auch noch parlamentarische Mehrheiten nötig.

Viel Geld für Fußball

Laut Rechnungshof seien im genauer betrachteten Jahr 2021 90 Prozent der Bundessportfördermittel in den organisierten Sport geflossen. Mit Mitteln aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds waren das insgesamt 157,64 Millionen Euro, wovon etwas mehr als ein Viertel an den Fußball gegangen sei.

Diesbezüglich merkte das Ministerium an, dass hier der Krisenbewältigungsfonds in Form des Sportligenfonds eine tragende Rolle gespielt habe. Durch diesen Fonds seien die Einnahmenverluste der Profivereine ausgeglichen worden. Wegen der Zuschauerzahlen und Sponsoreinnahmen hätten die Fußball-Bundesligavereine naturgemäß den größten Anteil erhalten, so das Ministerium. Das Ministerium gestand ein, dass Frauenligen anders als vom NPO-Fonds vom Sportligenfonds nicht profitiert hätten. Das haben man zum Anlass genommen, 2021 das Frauensport-Förderprogramm "Dream Teams" auf den Weg zu bringen.

Die NEOS bezeichneten den RH-Bericht als schallende Ohrfeige für den Minister. Kogler habe es verabsäumt, endlich Licht in den undurchsichtigen Förderdschungel zu bringen. Deshalb fordere man eine Neuaufstellung der Förderstrukturen. (APA, 28.7.2023)